Mobilya Döşeme İşçisi Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Mobilya Döşeme Dikim İşçisi Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Pendik'te mahallelerin temizlik ve bakım çalışmaları sürüyor!Tam kapanmada mezarlıklar unutulmadı: Bayrama hazırlandıKöy meydanında büyüleyen cami! Afyonkarahisar'da köy meydanındaki cami 4 minaresiyle dikkati çekiyorMobilya Cilacısı (Püskürtme İle) (Ağaç) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Kızılay çocukların yüzünü güldürdü: İkram paketi dağıtıldıTam kapanmada nereler açık, nereler kapalı? İşte kısıtlamaya saatler kala açık yerlerin listesi!Antalya'da cadde ve sokaklar yenileniyorMobil Yazılım Geliştirme Uzmanı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Memurlardan öğrencilere anlamlı hediye: 3 bin 717 kitap toplandı

Memurlardan öğrencilere anlamlı hediye: 3 bin 717 kitap toplandı

Manisa Kula Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ve Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personellerin öğrencilere kitap hediye edeceği "Senin Gibi Faydalı Olsun" projesi kapsamında, kitaplar toplanıp stant oluşturuldu.

Memurlardan öğrencilere anlamlı hediye: 3 bin 717 kitap toplandı

 Kaymakam Kemal Duru tarafından tanıtımı yapılan kitaplar, öğrencilere dağıtılmak üzere hazırlandı. Proje kapsamında bin 770 personelden, toplam 3 bin 717 kitap toplandığı açıklandı. Kula Kaymakamlığı tarafından öğrencilere kitap okuma alışkanlığını aşılamak, kamu personellerinin de öğrencilere kitap okumayı sevdirmesi için düzenlediği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen "Senin Gibi Faydalı Olsun" projesi kapsamında, öğrencilere dağıtılacak kitaplar toplandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan toplam bin 770 personelden toplanan 3 bin 717 kitabın tanıtımı Kula Adliyesi önünde kurulan stantta yapıldı.

ÖĞRENCİLERİN KALİTELİ ZAMAN GEÇİRMELERİ HEDEFLENİYOR

Öğrencilerin vaktini anlamlı ve kaliteli geçirmesini sağlamak ve öğrencilerin okuduğunu ve dinlediğini anlayarak yorumlama becerisini geliştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Kaymakam Kemal Duru, bu proje ile ilçedeki kitap okuma oranını da artırmayı hedeflediklerini kaydetti. Kitap okumanın, stres ve kaygı problemlerini azalttığını dile getiren Kaymakam Duru, öğrencilerin okuduğu kitaplar sayesinde kelime dağarcıklarını geliştirmeleri ve anadilini güzel ve doğru şekilde kullanmasını sağlayarak kişilik gelişimine katkı sağlamak istediklerini kaydetti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Memurlardan öğrencilere anlamlı hediye: 3 bin 717 kitap toplandı

Memurlardan öğrencilere anlamlı hediye: 3 bin 717 kitap toplandı

Memurlardan öğrencilere anlamlı hediye: 3 bin 717 kitap toplandı

Memurlardan öğrencilere anlamlı hediye: 3 bin 717 kitap toplandı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT