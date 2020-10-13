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  3. Menajerimi Ara dizisine konuk olan Burçin Terzioğlu'ndan taciz mesajı!

Menajerimi Ara dizisine konuk olan Burçin Terzioğlu'ndan taciz mesajı!

Ay Yapım imzalı Menajerini Ara dizisinin bu haftaki konuğu ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu oldu. Güzel oyuncunun bölümde verdiği kadınlara yönelik taciz mesajı ise sosyal medyada alkış topladı.

Yer aldığı her projede güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Burçin Terzioğlu, Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisine konuk oldu. Güzel oyuncunun performansının yanı sıra verdiği toplumsal mesajla da sosyal medyada gündem oldu. 

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Ünlüler ve menajerlerinin gizli dünyasının kapılarını açan Menajerimi Ara dizisinde her hafta bir çok ünlü ismi konuk ediyor. 

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Bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümün ön izlemesi ise büyük ses getirdi. Burçin Terzioğlu’nun konuk olduğu bölümde hikaye gereği İstanbul Film Festivali’ni sunarken sahne arkasında başından geçen taciz olayı üstüne yaptığı konuşma izleyenleri derinden etkiledi. 

 

 

Ön izlemesi yayınlanan Menajerimi Ara 8. bölümün konuğu olan isim Burçin Terzioğlu yaptığı duygusal konuşma ile twitter'da gündem oldu.

Menajerimi Ara dizisine konuk olan Burçin Terzioğlu'ndan taciz mesajı!

Bu akşam Star TV ekranlarında yeni bölümü yayınlanacak olan Menajerimi Ara dizisine konuk olan bir diğer ünlü isim ise güzel oyuncu Hazal Kaya olacak.

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MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dicle’nin istifa haberi Ego Ajans’a bomba gibi düşer. Dicle’nin hiçbir açıklama yapmadan bir anda işi bırakmak istediğini açıklaması Feris’i çok öfkelendirir ve Dicle’ye yerine birini bulmasını söyler.

Bu sırada Gökçe Bahadır’a yeni bir sinema filmi teklifi gelmiştir. Ancak çekimleri devam eden yabancı ortaklı filmin son set günleri yeni filmle çakışır. Çınar, ne yapacağını şaşırmış haldeyken yardımına Kıraç koşar. Feris ise Ahmet Rıfat Şungar’dan beklenmedik bir telefon alır; oyuncu kendini inanılmaz bir fotoğraf çekiminin ortasında bulmuştur ve nasıl kurtulacağını bilemiyordur.

Barış, Dicle’nin istifasını duyduğunda çok üzülür, Dicle gitmesin diye elinden geleni yapmaya kararlıdır.

Dicle, her şeyi yoluna koyduğunu düşündüğü sırada Mayda şoke eden bir haberle ajansa gelir. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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