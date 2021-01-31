Menemen Spor - Giresunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 19. hafta maçında Menemen Spor, Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 19. hafta maçında Menemen Spor, Giresunspor ile mücadele etti. Karşılaşma 0-4 sona erdi. Menemen Spor ve Giresunspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 19. hafta maçında Menemen Spor sahasında Giresunspor ile 31.01.2021 13:30'da karşı karşıya geldi. Menemen İlçe Stadı - İzmir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Menemen Spor - Giresunspor Maç Sonucu ne oldu?
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Menemen Spor Giresunspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Menemen İlçe Stadı - İzmir
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
31.01.2021 13:30
Menemen Spor Giresunspor Maçının Hakemleri
Caner Ak(hakem), Mehmet Yıldırım(1. Yardımcı Hakem), Furkan Ürün(2. Yardımcı Hakem), Abdurrahman Haymana(dördüncü Hakem)
Menemen Spor İlk 11
34. Fatih Demirlek, 2. Yusuf Talum, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 11. Anane Tıdjanı, 27. Şeref Özcan, 47. Omar Abdullahı Mohamed, 52. Tayfun Aydoğan, 61. Ibrahım Akanbı Rasheed, 66. Davıd Domgjonas, 88. Rıdvan Koçak
Yedekler
13. Batuhan Ahmet Şen, 4. Furkan Bayır, 14. Bekir Can Sönmez, 22. Cem Çelik, 23. Berkan İbrahim Çakır, 37. Okan Yılmaz, 53. Mehmet Aytemiz, 55. Simon Terwase Zenke, 80. Alaattin Hamza Ok, 97. Okan Şentürk
Teknik Sorumlu
Recep Yazıcı
Giresunspor İlk 11
1. Onurcan Piri, 22. Sadi Karaduman, 3. Hüsamettin Tut, 6. Mehmet Taş, 10. Eren Tozlu, 28. Erol Can Akdağ, 17. Ibrahıma Balde, 35. Sergen Piçinciol, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 77. Hayrullah Bilazer, 99. Caner Hüseyin Bağ
Yedekler
15. Tolgahan Acar, 4. Arda Kılıç, 7. Abdou Razack Traore, 19. Yasin Ozan, 68. İshak Doğan, 11. Marko Mılınkovıc, 37. Kerem Kalafat, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma, 85. Fatih Yılmaz
Teknik Sorumlu
Ümit Şengül
TFF 1. Lig 19.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|19
|12
|5
|2
|30
|13
|41
|17
|2
|İstanbulspor
|18
|11
|4
|3
|38
|19
|37
|19
|3
|Samsunspor
|19
|10
|7
|2
|27
|18
|37
|9
|4
|Tuzlaspor
|19
|10
|3
|6
|29
|27
|33
|2
|5
|Altay
|18
|10
|2
|6
|30
|17
|32
|13
|6
|Adana Demirspor
|18
|9
|4
|5
|31
|18
|31
|13
|7
|Ankara Keçiörengücü
|19
|9
|4
|6
|24
|14
|31
|10
|8
|Bursaspor
|18
|9
|3
|6
|33
|28
|30
|5
|9
|Altınordu
|18
|8
|4
|6
|24
|26
|28
|-2
|10
|Bandırmaspor
|19
|8
|3
|8
|23
|20
|27
|3
|11
|Adanaspor
|19
|7
|3
|9
|29
|25
|24
|4
|12
|Ümraniyespor
|19
|5
|6
|8
|20
|29
|21
|-9
|13
|Boluspor
|18
|5
|4
|9
|18
|22
|19
|-4
|14
|Akhisarspor
|19
|5
|4
|10
|17
|25
|19
|-8
|15
|Menemenspor
|19
|4
|7
|8
|20
|32
|19
|-12
|16
|Balıkesirspor
|19
|4
|4
|11
|16
|31
|16
|-15
|17
|Ankaraspor
|19
|3
|4
|12
|13
|31
|13
|-18
|18
|Eskişehirspor
|19
|0
|7
|12
|12
|39
|7
|-27
TFF 1. Lig 19.Hafta Fikstür
|29.01.2021
|Akhisarspor
|1-0
|Bandırmaspor
|30.01.2021
|Ankaraspor
|1-0
|Ankara Keçiörengücü
|30.01.2021
|Adanaspor
|5-2
|Eskişehirspor
|30.01.2021
|Balıkesirspor
|0-2
|Tuzlaspor
|31.01.2021
|Ümraniyespor
|1-1
|Samsunspor
|31.01.2021
|Boluspor
|Adana Demirspor
|31.01.2021
|Bursaspor
|Altınordu
|31.01.2021
|Osmanlıspor FK
|Ankara Keçiörengücü
|31.01.2021
|Menemenspor
|0-4
|Giresunspor
|01.02.2021
|Altay
|İstanbulspor