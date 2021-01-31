Menemen Spor - Giresunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 19. hafta maçında Menemen Spor, Giresunspor ile mücadele etti. Karşılaşma 0-4 sona erdi. Menemen Spor ve Giresunspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 19. hafta maçında Menemen Spor sahasında Giresunspor ile 31.01.2021 13:30'da karşı karşıya geldi. Menemen İlçe Stadı - İzmir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Menemen Spor - Giresunspor Maç Sonucu ne oldu? Menemen Spor, Giresunspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Menemen Spor Giresunspor Maçının Özeti için Tıklayın Menemen Spor Giresunspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Menemen İlçe Stadı - İzmir

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

31.01.2021 13:30

Menemen Spor Giresunspor Maçının Hakemleri

Caner Ak(hakem), Mehmet Yıldırım(1. Yardımcı Hakem), Furkan Ürün(2. Yardımcı Hakem), Abdurrahman Haymana(dördüncü Hakem)

Menemen Spor

Menemen Spor İlk 11

34. Fatih Demirlek, 2. Yusuf Talum, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 11. Anane Tıdjanı, 27. Şeref Özcan, 47. Omar Abdullahı Mohamed, 52. Tayfun Aydoğan, 61. Ibrahım Akanbı Rasheed, 66. Davıd Domgjonas, 88. Rıdvan Koçak

Yedekler

13. Batuhan Ahmet Şen, 4. Furkan Bayır, 14. Bekir Can Sönmez, 22. Cem Çelik, 23. Berkan İbrahim Çakır, 37. Okan Yılmaz, 53. Mehmet Aytemiz, 55. Simon Terwase Zenke, 80. Alaattin Hamza Ok, 97. Okan Şentürk

Teknik Sorumlu

Recep Yazıcı

Giresunspor

Giresunspor İlk 11

1. Onurcan Piri, 22. Sadi Karaduman, 3. Hüsamettin Tut, 6. Mehmet Taş, 10. Eren Tozlu, 28. Erol Can Akdağ, 17. Ibrahıma Balde, 35. Sergen Piçinciol, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 77. Hayrullah Bilazer, 99. Caner Hüseyin Bağ

Yedekler

15. Tolgahan Acar, 4. Arda Kılıç, 7. Abdou Razack Traore, 19. Yasin Ozan, 68. İshak Doğan, 11. Marko Mılınkovıc, 37. Kerem Kalafat, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma, 85. Fatih Yılmaz

Teknik Sorumlu

Ümit Şengül

TFF 1. Lig 19.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 19 12 5 2 30 13 41 17 2 İstanbulspor 18 11 4 3 38 19 37 19 3 Samsunspor 19 10 7 2 27 18 37 9 4 Tuzlaspor 19 10 3 6 29 27 33 2 5 Altay 18 10 2 6 30 17 32 13 6 Adana Demirspor 18 9 4 5 31 18 31 13 7 Ankara Keçiörengücü 19 9 4 6 24 14 31 10 8 Bursaspor 18 9 3 6 33 28 30 5 9 Altınordu 18 8 4 6 24 26 28 -2 10 Bandırmaspor 19 8 3 8 23 20 27 3 11 Adanaspor 19 7 3 9 29 25 24 4 12 Ümraniyespor 19 5 6 8 20 29 21 -9 13 Boluspor 18 5 4 9 18 22 19 -4 14 Akhisarspor 19 5 4 10 17 25 19 -8 15 Menemenspor 19 4 7 8 20 32 19 -12 16 Balıkesirspor 19 4 4 11 16 31 16 -15 17 Ankaraspor 19 3 4 12 13 31 13 -18 18 Eskişehirspor 19 0 7 12 12 39 7 -27

TFF 1. Lig 19.Hafta Fikstür