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Menemen Spor - Giresunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 19. hafta maçında Menemen Spor, Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Menemen Spor - Giresunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 19. hafta maçında Menemen Spor, Giresunspor ile mücadele etti. Karşılaşma 0-4 sona erdi. Menemen Spor ve Giresunspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 19. hafta maçında Menemen Spor sahasında Giresunspor ile 31.01.2021 13:30'da karşı karşıya geldi. Menemen İlçe Stadı - İzmir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Menemen Spor - Giresunspor Maç Sonucu ne oldu?

Menemen Spor, Giresunspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Menemen Spor Giresunspor Maçının Özeti için Tıklayın

Menemen Spor Giresunspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Menemen İlçe Stadı - İzmir

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

31.01.2021 13:30

Menemen Spor Giresunspor Maçının Hakemleri

Caner Ak(hakem), Mehmet Yıldırım(1. Yardımcı Hakem), Furkan Ürün(2. Yardımcı Hakem), Abdurrahman Haymana(dördüncü Hakem)

MENEMEN SPORMenemen Spor

Menemen Spor İlk 11

34. Fatih Demirlek, 2. Yusuf Talum, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 11. Anane Tıdjanı, 27. Şeref Özcan, 47. Omar Abdullahı Mohamed, 52. Tayfun Aydoğan, 61. Ibrahım Akanbı Rasheed, 66. Davıd Domgjonas, 88. Rıdvan Koçak

Yedekler

13. Batuhan Ahmet Şen, 4. Furkan Bayır, 14. Bekir Can Sönmez, 22. Cem Çelik, 23. Berkan İbrahim Çakır, 37. Okan Yılmaz, 53. Mehmet Aytemiz, 55. Simon Terwase Zenke, 80. Alaattin Hamza Ok, 97. Okan Şentürk

Teknik Sorumlu

Recep Yazıcı

GİRESUNSPORGiresunspor

Giresunspor İlk 11

1. Onurcan Piri, 22. Sadi Karaduman, 3. Hüsamettin Tut, 6. Mehmet Taş, 10. Eren Tozlu, 28. Erol Can Akdağ, 17. Ibrahıma Balde, 35. Sergen Piçinciol, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 77. Hayrullah Bilazer, 99. Caner Hüseyin Bağ

Yedekler

15. Tolgahan Acar, 4. Arda Kılıç, 7. Abdou Razack Traore, 19. Yasin Ozan, 68. İshak Doğan, 11. Marko Mılınkovıc, 37. Kerem Kalafat, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma, 85. Fatih Yılmaz

Teknik Sorumlu

Ümit Şengül

TFF 1. Lig 19.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor19125230134117
2İstanbulspor18114338193719
3Samsunspor1910722718379
4Tuzlaspor1910362927332
5Altay18102630173213
6Adana Demirspor1894531183113
7Ankara Keçiörengücü1994624143110
8Bursaspor189363328305
9Altınordu18846242628-2
10Bandırmaspor198382320273
11Adanaspor197392925244
12Ümraniyespor19568202921-9
13Boluspor18549182219-4
14Akhisarspor195410172519-8
15Menemenspor19478203219-12
16Balıkesirspor194411163116-15
17Ankaraspor193412133113-18
18Eskişehirspor19071212397-27

TFF 1. Lig 19.Hafta Fikstür

29.01.2021Akhisarspor1-0Bandırmaspor
30.01.2021Ankaraspor1-0Ankara Keçiörengücü
30.01.2021Adanaspor5-2Eskişehirspor
30.01.2021Balıkesirspor0-2Tuzlaspor
31.01.2021Ümraniyespor1-1Samsunspor
31.01.2021Boluspor Adana Demirspor
31.01.2021Bursaspor Altınordu
31.01.2021Osmanlıspor FK Ankara Keçiörengücü
31.01.2021Menemenspor0-4Giresunspor
01.02.2021Altay İstanbulspor
Onur Çelik
Spor Editörü
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