Menemen Spor - Royal Hastanesi Bandırmaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 11. hafta maçında Menemen Spor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 11. hafta maçında Menemen Spor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Menemen Spor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 11. hafta maçında Menemen Spor sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 05.12.2020 16:00'da karşılaştı. Menemen İlçe Stadı - İzmir - Menemen stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Menemen Spor - Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Menemen Spor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Özeti için Tıklayın
Menemen Spor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Menemen İlçe Stadı - İzmir - Menemen
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
05.12.2020 16:00
Menemen Spor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Hakemleri
Emre Malok(hakem), Kamil Çetin(1. Yardımcı Hakem), Ogün Kamacı(2. Yardımcı Hakem), Alim Kandemir(dördüncü Hakem)
Menemen Spor İlk 11
1. Gentıan Selmanı, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 4. Furkan Bayır, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 10. Taşkın Çalış, 11. Anane Tıdjanı, 12. Sıkıru Okanlawon Olatunbosun, 21. Ömer Şahbaş, 30. Mohammed Kesselly Kamara, 52. Tayfun Aydoğan, 88. Rıdvan Koçak
Yedekler
33. Amir Güren, 2. Yusuf Talum, 7. Murat Elkatmış, 20. Vedat Erçin, 22. Cem Çelik, 23. Berkan İbrahim Çakır, 25. Oğulkan Aydın, 53. Mehmet Aytemiz, 54. Kubilay Türk Yılmaz, 66. Davıd Domgjonas
Teknik Sorumlu
Goller
Sıkıru Okanlawon Olatunbosun,59.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Emre Batuhan Adıgüzel 72.dk, Sarı Kart Anane Tıdjanı 76.dk, Sarı Kart Mohammed Kesselly Kamara 50.dk
Oyundan Çıkanlar
Anane Tıdjanı 81.dk, Mohammed Kesselly Kamara 85.dk
Oyuna Girenler
Murat Elkatmış 81.dk, Vedat Erçin 85.dk
Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11
91. Zülküf Özer, 7. Berat Satılmış, 19. Onur Akbay, 27. Mehmet Yiğit, 26. Emır Halılovıc, 14. İshak Çakmak, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 21. Ruben Rayos Serna, 17. Doğan Can Davas, 10. Mıckael Franck Pote, 90. Lacına Traore
Yedekler
35. Gökhan Değirmenci, 4. Fırat Arıkan, 25. Selçuk Alibaz, 74. Bora Onay Ergin, 75. Mert Ali Atakulu
Teknik Sorumlu
Erkan Sözeri
Goller
Ruben Rayos Serna,26.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Guy Lucıen Mıchel Landel 22.dk, Sarı Kart Mıckael Franck Pote 88.dk
Oyundan Çıkanlar
Lacına Traore 88.dk, Ruben Rayos Serna 79.dk
Oyuna Girenler
Fırat Arıkan 88.dk, Selçuk Alibaz 79.dk
TFF 1. Lig 11.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Altınordu
|11
|7
|2
|2
|17
|11
|23
|6
|2
|Ankara Keçiörengücü
|11
|6
|3
|2
|18
|9
|21
|9
|3
|Tuzlaspor
|11
|6
|3
|2
|19
|16
|21
|3
|4
|Samsunspor
|11
|5
|5
|1
|15
|9
|20
|6
|5
|Giresunspor
|12
|5
|5
|2
|16
|13
|20
|3
|6
|Adana Demirspor
|10
|5
|3
|2
|19
|9
|18
|10
|7
|İstanbulspor
|11
|5
|3
|3
|17
|11
|18
|6
|8
|Altay
|11
|5
|2
|4
|17
|11
|17
|6
|9
|Bursaspor
|12
|4
|2
|6
|20
|22
|14
|-2
|10
|Balıkesirspor
|11
|4
|2
|5
|12
|15
|14
|-3
|11
|Menemenspor
|11
|3
|4
|4
|12
|15
|13
|-3
|12
|Akhisarspor
|11
|3
|4
|4
|9
|14
|13
|-5
|13
|Ümraniyespor
|12
|3
|4
|5
|14
|20
|13
|-6
|14
|Adanaspor
|9
|3
|3
|3
|13
|10
|12
|3
|15
|Bandırmaspor
|12
|3
|3
|6
|14
|15
|12
|-1
|16
|Boluspor
|11
|2
|4
|5
|11
|14
|10
|-3
|17
|Ankaraspor
|11
|2
|2
|7
|7
|17
|8
|-10
|18
|Eskişehirspor
|12
|0
|4
|8
|5
|24
|4
|-19
TFF 1. Lig 11.Hafta Fikstür
|28.11.2020
|İstanbulspor
|1-1
|Giresunspor
|28.11.2020
|Akhisarspor
|0-1
|Osmanlıspor FK
|28.11.2020
|Altay
|3-1
|Bursaspor
|28.11.2020
|Ümraniyespor
|0-2
|Menemenspor
|29.11.2020
|Samsunspor
|2-0
|Tuzlaspor
|29.11.2020
|Eskişehirspor
|0-2
|Altınordu
|29.11.2020
|Bandırmaspor
|1-0
|Balıkesirspor
|29.11.2020
|Ankara Keçiörengücü
|1-0
|Adana Demirspor
|30.12.2020
|Adanaspor
|Boluspor