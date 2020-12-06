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Menemen Spor - Royal Hastanesi Bandırmaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 11. hafta maçında Menemen Spor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Menemen Spor - Royal Hastanesi Bandırmaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 11. hafta maçında Menemen Spor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Menemen Spor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 11. hafta maçında Menemen Spor sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 05.12.2020 16:00'da karşılaştı. Menemen İlçe Stadı - İzmir - Menemen stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Menemen Spor - Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Menemen Spor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Özeti için Tıklayın

Menemen Spor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Menemen İlçe Stadı - İzmir - Menemen

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

05.12.2020 16:00

Menemen Spor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Hakemleri

Emre Malok(hakem), Kamil Çetin(1. Yardımcı Hakem), Ogün Kamacı(2. Yardımcı Hakem), Alim Kandemir(dördüncü Hakem)

MENEMEN SPORMenemen Spor

Menemen Spor İlk 11

1. Gentıan Selmanı, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 4. Furkan Bayır, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 10. Taşkın Çalış, 11. Anane Tıdjanı, 12. Sıkıru Okanlawon Olatunbosun, 21. Ömer Şahbaş, 30. Mohammed Kesselly Kamara, 52. Tayfun Aydoğan, 88. Rıdvan Koçak

Yedekler

33. Amir Güren, 2. Yusuf Talum, 7. Murat Elkatmış, 20. Vedat Erçin, 22. Cem Çelik, 23. Berkan İbrahim Çakır, 25. Oğulkan Aydın, 53. Mehmet Aytemiz, 54. Kubilay Türk Yılmaz, 66. Davıd Domgjonas

Teknik Sorumlu

Goller

Sıkıru Okanlawon Olatunbosun,59.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Emre Batuhan Adıgüzel 72.dk, Sarı Kart Anane Tıdjanı 76.dk, Sarı Kart Mohammed Kesselly Kamara 50.dk

Oyundan Çıkanlar

Anane Tıdjanı 81.dk, Mohammed Kesselly Kamara 85.dk

Oyuna Girenler

Murat Elkatmış 81.dk, Vedat Erçin 85.dk

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPORRoyal Hastanesi Bandırmaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11

91. Zülküf Özer, 7. Berat Satılmış, 19. Onur Akbay, 27. Mehmet Yiğit, 26. Emır Halılovıc, 14. İshak Çakmak, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 21. Ruben Rayos Serna, 17. Doğan Can Davas, 10. Mıckael Franck Pote, 90. Lacına Traore

Yedekler

35. Gökhan Değirmenci, 4. Fırat Arıkan, 25. Selçuk Alibaz, 74. Bora Onay Ergin, 75. Mert Ali Atakulu

Teknik Sorumlu

Erkan Sözeri

Goller

Ruben Rayos Serna,26.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Guy Lucıen Mıchel Landel 22.dk, Sarı Kart Mıckael Franck Pote 88.dk

Oyundan Çıkanlar

Lacına Traore 88.dk, Ruben Rayos Serna 79.dk

Oyuna Girenler

Fırat Arıkan 88.dk, Selçuk Alibaz 79.dk

TFF 1. Lig 11.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Altınordu117221711236
2Ankara Keçiörengücü11632189219
3Tuzlaspor116321916213
4Samsunspor11551159206
5Giresunspor125521613203
6Adana Demirspor105321991810
7İstanbulspor115331711186
8Altay115241711176
9Bursaspor12426202214-2
10Balıkesirspor11425121514-3
11Menemenspor11344121513-3
12Akhisarspor1134491413-5
13Ümraniyespor12345142013-6
14Adanaspor93331310123
15Bandırmaspor12336141512-1
16Boluspor11245111410-3
17Ankaraspor112277178-10
18Eskişehirspor120485244-19

TFF 1. Lig 11.Hafta Fikstür

28.11.2020İstanbulspor1-1Giresunspor
28.11.2020Akhisarspor0-1Osmanlıspor FK
28.11.2020Altay3-1Bursaspor
28.11.2020Ümraniyespor0-2Menemenspor
29.11.2020Samsunspor2-0Tuzlaspor
29.11.2020Eskişehirspor0-2Altınordu
29.11.2020Bandırmaspor1-0Balıkesirspor
29.11.2020Ankara Keçiörengücü1-0Adana Demirspor
30.12.2020AdanasporBoluspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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