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Menemenspor 1 - 3 İstanbulspor | Maç sonucu

Spor Toto 1. Lig 31. hafta mücadelesinde İstanbulspor, deplasmanda NasaDoge Menemenspor'u 3-1 yendi.

Menemenspor 1 - 3 İstanbulspor | Maç sonucu

Spor Toto 1.Lig ’de 31.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda  İstanbulspor, deplasmanda NasaDoge Menemenspor'u 3-1 yendi.

NasaDoge Menemenspor: Batuhan Şen, Sinan Akgöl (Dk. 63 Sabbah), Oğuzhan Çapar, Seyfettin Anıl Yaşar, Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 85 Mahmut Akan), Muhammed Himmet Ertürk, Cem Çelik (Dk. 63 Emir Şenocak), Ba, Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 46 Toni Gomes), Abdullah Aydın, Ahmet Sağat (Dk. 71 Kehinde)

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Ologo, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar (Dk. 83 Tuncer Duhan Aksu), Topalli (Dk. 88 Kağan Miray Bağış), Muammer Sarıkaya, Ferhat Yazgan, Ethemi (Dk. 77 Berkay Görmez), Rroca (Dk. 77 Eslem Öztürk), Emir Kaan Gültekin (Dk. 83 Mertan Caner Öztürk)

Goller: Dk. 37 ve 65 Topalli, Dk. 58 Muammer Sarıkaya (İstanbulspor), Dk. 60 Toni Gomes (NasaDoge Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Batuhan Şen, Dk. 71 Seyfettin Anıl Yaşar (NasaDoge Menemenspor), Dk. 45+1 Rroca (İstanbulspor)

MENEMENSPOR İLK 11

1. BATUHAN AHMET ŞEN
3. EMRE BATUHAN ADIGÜZEL
4. SEYFETTİN ANIL YAŞAR
6. MAHAMADOU BA
11. AHMET SAĞAT
22. CEM ÇELİK
28. ABDULLAH AYDIN
44. OĞUZHAN ÇAPAR
54. BATUHAN KIRDAROĞLU
71. MUHAMMED HİMMET ERTÜRK
77. SİNAN AKGÖL

İSTANBULSPOR İLK 11

1. MUHAMMED ALPEREN UYSAL
4. MEHMET YEŞİL
10. EDUART RROCA
19. EMİR KAAN GÜLTEKİN
20. FERHAT YAZGAN
24. MUAMMER SARIKAYA
27. VALON ETHEMI
50. MICHAEL OLOGO INAINFE
57. MELİH KABASAKAL
66. ALİ YAŞAR
98. JETMİR TOPALLİ

Bölge Gündem Editör Ekibi
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