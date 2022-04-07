Menemenspor 1 - 3 İstanbulspor | Maç sonucu

Spor Toto 1.Lig ’de 31.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda İstanbulspor, deplasmanda NasaDoge Menemenspor'u 3-1 yendi.

NasaDoge Menemenspor: Batuhan Şen, Sinan Akgöl (Dk. 63 Sabbah), Oğuzhan Çapar, Seyfettin Anıl Yaşar, Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 85 Mahmut Akan), Muhammed Himmet Ertürk, Cem Çelik (Dk. 63 Emir Şenocak), Ba, Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 46 Toni Gomes), Abdullah Aydın, Ahmet Sağat (Dk. 71 Kehinde)

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Ologo, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar (Dk. 83 Tuncer Duhan Aksu), Topalli (Dk. 88 Kağan Miray Bağış), Muammer Sarıkaya, Ferhat Yazgan, Ethemi (Dk. 77 Berkay Görmez), Rroca (Dk. 77 Eslem Öztürk), Emir Kaan Gültekin (Dk. 83 Mertan Caner Öztürk)

Goller: Dk. 37 ve 65 Topalli, Dk. 58 Muammer Sarıkaya (İstanbulspor), Dk. 60 Toni Gomes (NasaDoge Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Batuhan Şen, Dk. 71 Seyfettin Anıl Yaşar (NasaDoge Menemenspor), Dk. 45+1 Rroca (İstanbulspor)

MENEMENSPOR İLK 11

1. BATUHAN AHMET ŞEN

3. EMRE BATUHAN ADIGÜZEL

4. SEYFETTİN ANIL YAŞAR

6. MAHAMADOU BA

11. AHMET SAĞAT

22. CEM ÇELİK

28. ABDULLAH AYDIN

44. OĞUZHAN ÇAPAR

54. BATUHAN KIRDAROĞLU

71. MUHAMMED HİMMET ERTÜRK

77. SİNAN AKGÖL

İSTANBULSPOR İLK 11

1. MUHAMMED ALPEREN UYSAL

4. MEHMET YEŞİL

10. EDUART RROCA

19. EMİR KAAN GÜLTEKİN

20. FERHAT YAZGAN

24. MUAMMER SARIKAYA

27. VALON ETHEMI

50. MICHAEL OLOGO INAINFE

57. MELİH KABASAKAL

66. ALİ YAŞAR

98. JETMİR TOPALLİ