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Menemenspor 1–1 Ankaragücü | Maç sonucu

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Menemenspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Menemenspor – Ankaragücü maçı canlı izle linki arıyor. Menemenspor – Ankaragücü maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

Menemenspor 1–1 Ankaragücü | Maç sonucu

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 23. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Menemenspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Kıyasıya rekabet beraberlikle sonuçlanırken, ev sahipliği yapan Menemenspor 1 , deplasmanda olan Ankaragücü 1 skor yaparak maçı tamamladı. Haberin detaylarında maçın özetine yer verdik.

Menemenspor 1–1 Ankaragücü | Maç sonucu

MENEMENSPOR 1– 1 ANKARAGÜCÜ | MAÇ SONUCU

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Burak Şeker, Murat Temel, Suat Güz

NasaDoge Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Sinan Akgöl, Oğuzhan Çapar, Seyfettin Anıl Yaşar, Emre Batuhan Adıgüzel, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 90+1 Oğuzhan Aydoğan), Cisse, Ba, Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 85 Kehinde), Abdullah Aydın (Dk. 76 Jiakponna), Ahmet Sağat

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç (Dk. 73 Geraldo), Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler, Owusu, Zahid, Abdullah Durak (Dk. 73 İshak Çakmak), Mehmet Murat Uçar, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 46 Ali Kaan Güneren, Eren Derdiyok (Dk. 46 Cem Ekinci)

Menemenspor 1–1 Ankaragücü | Maç sonucu

Goller: Dk. 21 Abdullah Aydın (NasaDoge Menemenspor), Dk. 85 İshak Çakmak (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 29 Mehmet Murat Uçar, Dk. 49 Yasin Güreler, Dk. 90+5 Erdem Özgenç (Yedek kulübesinde) (MKE Ankaragücü), Dk. 32 Sinan Akgöl, Dk. 78 Oğuzhan Çapar (NasaDoge Menemenspor)

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında lider MKE Ankargücü ile NasaDoge Menemenspor 1-1 berabere kaldı.

Menemenspor 1–1 Ankaragücü | Maç sonucu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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