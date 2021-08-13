Menemenspor 2-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Maç Sonucu

TFF 1. Lig'de heyecan yaz aylarının ardından yeniden başladı. İlk hafta mücadelesinde ise Menemenspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya geldi. Heyecan dolu anlara sahne olan mücadelede Menemenspor, rakibini 2-0 yenerek 3 puana ulaşan taraf oldu.

MENEMENSPOR 2-0 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

13’üncü dakikada Mahamadou Ba’nın pasında topla buluşan Gomes’in ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı vuruşta top direğe çarparak dışarı gitti

37’nci dakikada Gomes’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet Sagat topu filelere yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi

47’nci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Oltan Karakullukçu, müsait durumda pozisyondan yararlanamadı.

63’üncü dakikada Ahmet Sagat’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan İbrahim Akanbi Rasheed şutunda kaleci gole izin vermedi.

82’nci dakikada Mahamadou Ba’nın uzun pasında, kale önünde topla buluşan İbrahim Akanbi Rasheed’in şutu kalecide kaldı.

90+4’üncü dakikada Emre Özer’in soldan pasında rakip defansın arkasında sarkan Mahamadou Ba, kaleciyi de çalımlayarak golü attı ve durum 2-0 oldu.

Maçta başka gol olmayınca ev sahibi ekip karşılaşmayı 2-0 kazandı.