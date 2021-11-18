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Menemenspor 2 - 1 Balıkesirspor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1.Lig'in 13.hafta maçında Menemenspor evinde konuk ettiği Balıkesirspor'u 2-1 yendi.

Menemenspor 2 - 1 Balıkesirspor | Maç sonucu, özeti

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Abdullah Uğur Sarı, Kemal Elmas

NasaDoge Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Adamu, Ahmet Sağat (Dk. 83 Pote), Sinan Akgöl, Emre Özer (Dk. 78 Cem Çelik), Oğuzhan Çapar, Mete Çelik, Ömer Şahbaş, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 83 Gomes), Abdullah Aydın, Rasheed (Dk. 74 Sabbah)

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Doğa İşeri, Batuhan İşçiler, Birol Parlak, Bezjak (Dk. 66 Otoo), Muhammed Ali Doğan (Dk. 66 Cemal Kızılateş), Nwanko, Halil Çolak, Oğuzhan Aynaoğlu (Dk. 46 Kethevoama), Abdulkadir Özgen (Dk. 46 Kore)

Menemenspor - Balıkesirspor maçının özetini izlemek için tıklayınız.

Goller: Dk. 11 Ahmet Sağat, Dk. 52 Emre Özer (NasaDoge Menemenspor), Dk. 63 Nwanko (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 3 Ömer Şahbaş, Dk. 54 Ahmet Sağat, Dk. 55 Cem Çelik (Yedek kulübesinde), Dk. 61 Sinan Akgöl, Dk. 90 Batuhan Şen (NasaDoge Menemenspor), Dk. 49 Muhammed Ali Doğan, Dk. 51 Bezjak, Dk. 54 Atilla Özmen, Dk. 56 Birol Parlak, Dk. 59 Halil Çolak (Balıkesirspor)

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