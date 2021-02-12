TFF 1. Lig'de 21. hafta heyecanı başlıyor. Menemenspor ile Balıkesirspor arasında oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde tüm detayları haberimizde verdik. Bu sezon, 19 puanla 16. sırada bulunan Menemenspor kendi evinde kazanmak istiyor. Balıkesirspor ise 19 puanla 16. sırada bulunuyor. Bu ligde Menemenspor evinde 4 maçtır kazanamıyor. Bu ligde Balıkesirspor deplasmanda 5 maçtır kazanamıyor. Peki, Menemenspor-Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

MENEMENSPOR-BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 21. haftasında oynanacak olan Menemenspor-Balıkesirspor karşılaşması, 15 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı, Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını ise Selahattin Altay ve Cemil Tunç yapacak.

HANGİ KANALDA?

Sezon öncesi TRT ve TFF arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Menemenspor-Balıkesirspor maçı da pazar günü saat 16.00'da TRT Avaz'dan naklen izlenebilecek.