Meni ne demek, TDK'ya göre Meni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Meni ne demek? Meni TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi meni kelimesi. Peki meni ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre meni nedir, meni kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Meni kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Meni kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MENİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Meni kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Meni kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre meni kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Erkeklerin cinsel organından salgılanan madde, er suyu, bel (III), atmık, dikel, sperm, sperma

