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  3. Merakla bekleniyordu! Yeni İphone 13 Pro Max'in kamera ve tasarım detayları ortaya çıktı!

Merakla bekleniyordu! Yeni İphone 13 Pro Max'in kamera ve tasarım detayları ortaya çıktı!

Apple'ın merakla beklenen yeni İPhone serisinin en iddialı modeli olması beklenen İphone 13 Pro Max'in kamerası ve tasarımına ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Merakla bekleniyordu! Yeni İphone 13 Pro Max'in kamera ve tasarım detayları ortaya çıktı!

ABD'li akıllı telefon üreticisi Apple'ın yeni İPhone serisini 13'ü tanıtacağı tarih netleşmezken telefonlara ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 

Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone 13 Pro serisinde yeni bir kamera kullanılacak. Üçlü kamera düzenin yer aldığı telefonlarda lenslerin büyüklerinin olduğu görülüyor. Ayrıca yeni İphone modellerinin 13 yerine 12 S olarak adlandırılacağına yönelik iddialar da bulunuyor. 

Merakla bekleniyordu! Yeni İphone 13 Pro Max'in kamera ve tasarım detayları ortaya çıktı!

Kuo ayrıca 2021 Eylül'de tanıtılması beklenen yeni iPhone Pro'da otomatik netleme de olacak. 

Apple yeni model ürünlerini Eylül ayında düzenlediği lansman ile tanıtırken birçok sızıntısı doğru çıkan Dan Ives, Apple'ın aklındaki kesin tanıtım ve satış tarihlerini paylaştı. 

Ives'in iddiasına göre Apple 17 Eylül'den itibaren ön siparişleri almaya başlayacak ve 24 Eylül tarihinden  ise iPhone telefonlar satışa çıkacak. 

Merakla bekleniyordu! Yeni İphone 13 Pro Max'in kamera ve tasarım detayları ortaya çıktı!

YENİ İPHONE'LARIN ÖZELLİKLERİ

Yeni iPhone serisi, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max adı altında dört farklı şekilde piyasaya sürülecek. 

İşlemci: Apple A15

Ekran: 120Hz AMOLED 

Ram:  4 GB ve 6 GB 

Merakla bekleniyordu! Yeni İphone 13 Pro Max'in kamera ve tasarım detayları ortaya çıktı!

İPHONE 13 FİYAT LİSTESİ

iPhone 13 Mini - 4 GB RAM standart olarak gelecek. 

iPhone 13 Mini 64 GB = 700 dolar

iPhone 13 Mini 128 GB = 750 dolar

iPhone 13 Mini 256 GB = 850 dolar

iPhone 13 serisi - 4 GB RAM standart olarak gelecek.

iPhone 13 64 GB = 800 dolar

iPhone 13 128 GB = 850 dolar

iPhone 13 256 GB = 950 dolar

iPhone 13 Pro serisi 6 GB standart RAM'le gelecek. 

iPhone 13 Pro 128 GB = 1050 dolar

iPhone 13 Pro 256 GB = 1150 dolar

iPhone 13 Pro 512 GB = 1350 dolar 

iPhone 13 Pro 1 TB = 1500 dolar

iPhone 13 Pro Max serisi 6 GB standart RAM'le geliyor

iPhone 13 Pro Max 128 GB = 1150 dolar

iPhone 13 Pro Max 256 GB = 1250 dolar

iPhone 13 Pro Max 512 GB = 1450 dolar 

iPhone 13 Pro Max 1 TB = 1600 dolar

Merakla bekleniyordu! Yeni İphone 13 Pro Max'in kamera ve tasarım detayları ortaya çıktı!

Tayfun Altuntaş
Editör
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