Meral Akşener buradan ilan ediyorum diyerek, İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayını açıkladı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin bomba açıklamalarına bir yenisini ekledi.

Ankara ve İstanbul'da Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na karşı adaş çıkaracaklarını belirten Akşener, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı içinde adaylarını açıkladı.

BURADAN İLAN EDİYORUM DİYEREK AÇIKLADI

Fatih Altaylı'nın YouTube yayınında “Biz her yerde ayrı gireceğiz. İstanbul ve Ankara dahil" diyen Akşener, "İzmir’de 'CHP ceketini assa seçilir' diye bir kanaat var. Ümit Özlale şu an itibariyle çalışıyor. 'Ben adayım' dedi. Bize dedi, dışarıya diyemedi daha. Bugün ben buradan ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.

HERŞEYİ GÖZE ALIYORUZ

Akşener, "İstanbul ve Ankara’nın eski ortağınızın partisi tarafından kaybedileceğini göze alıyor musunuz?" sorusuna "Hepsini alıyoruz. Belki bizimki seçilecek. Öyle adaylar çıkaracağız ki…" karşılığını verdi.

İLÇELERDE İTTİFAK YAPILABİLİR

81 ilde aday çıkaracaklarını ifade eden Akşener, "Ama küçücük ilçelerde öyle şeyler olur ki teşkilatlar kendi aralarında işbirliği yapıyorlar. Onlar yapılabilir." dedi.