Meral Akşener çileden çıktı, parmak sallayarak vatandaşa bağırdı! "Katiyen demedim yalan konuşuyorsun, yalancı"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tepki çeken bir olayla gündeme geldi. İstanbul Esenyurt'a ziyarette bulunmak için gelen Akşener, Kıraç Yürüyül yolundaki ziyaretlerini tamamladıktan sonra aracına giderken bir vatandaş yanına geldi.
ÖNCEKİ ZİYARETİ HATIRLATILDI
Akşener'in önceki Esenyurt ziyaretinde bir vatandaşa bağırdığını anımsatan vatandaş sert bir tepkiyle karşılaştı.
ÇİLEDEN ÇIKTI
Vatandaşın söyledikleri karşısında sinirlerine hakim olmayan Akşener, parmak sallayarak, "Katiyen demedim yalan konuşuyorsun, demedim. O gün hastanedeydim, yalancı” diyerek bağırdı.
KORUMALAR ZOR KULLANDI
Meral Akşener’in bağırması üzerine korumalar şahsı, zor kullanarak uzaklaştırırken, Meral Akşener ise hızlı bir şekilde uzaklaşıp aracıyla bölgeden ayrıldı.
Kaynak: İHA