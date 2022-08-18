Meral Akşener çileden çıktı, parmak sallayarak vatandaşa bağırdı! "Katiyen demedim yalan konuşuyorsun, yalancı"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Esenyurt'ta yanına gelen vatandaşla tartışma yaşadı. Akşener'in vatandaşa yönelik, "Katiyen demedim yalan konuşuyorsun, demedim, yalancı." diyerek bağırması tepki çekti.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tepki çeken bir olayla gündeme geldi. İstanbul Esenyurt'a ziyarette bulunmak için gelen Akşener, Kıraç Yürüyül yolundaki ziyaretlerini tamamladıktan sonra aracına giderken bir vatandaş yanına geldi.

Meral Akşener çileden çıktı, parmak sallayarak vatandaşa bağırdı! Katiyen demedim yalan konuşuyorsun, yalancı

ÖNCEKİ ZİYARETİ HATIRLATILDI

Akşener'in önceki Esenyurt ziyaretinde bir vatandaşa bağırdığını anımsatan vatandaş sert bir tepkiyle karşılaştı.

Meral Akşener çileden çıktı, parmak sallayarak vatandaşa bağırdı! Katiyen demedim yalan konuşuyorsun, yalancı

ÇİLEDEN ÇIKTI

Vatandaşın söyledikleri karşısında sinirlerine hakim olmayan Akşener, parmak sallayarak, "Katiyen demedim yalan konuşuyorsun, demedim. O gün hastanedeydim, yalancı” diyerek bağırdı.

Meral Akşener çileden çıktı, parmak sallayarak vatandaşa bağırdı! Katiyen demedim yalan konuşuyorsun, yalancı

KORUMALAR ZOR KULLANDI

Meral Akşener’in bağırması üzerine korumalar şahsı, zor kullanarak uzaklaştırırken, Meral Akşener ise hızlı bir şekilde uzaklaşıp aracıyla bölgeden ayrıldı.

Kaynak: İHA

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