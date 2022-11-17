Meral Akşener: İYİ Parti, bu ülkenin kilit taşıdır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti'nin bu ülkenin kilit taşı olduğuna inandığını söyleyerek "Bu seçimi alacağız. 13. cumhurbaşkanı, 6'lı masanın göstereceği aday olacak. Bizim görevimiz sandığı korumak, sizin de göreviniz sandığa gidip oy vermenizdir" dedi.

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Meral Akşener: İYİ Parti, bu ülkenin kilit taşıdır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu seçimi alacağız. 13. cumhurbaşkanı, 6'lı masanın göstereceği aday olacak. Bizim görevimiz sandığı korumak, sizin de göreviniz sandığa gidip oy vermenizdir" dedi. Akşener, "Millet İttifakı'na ve 6'lı masaya devam ama Cumhur İttifakı masası ve davetlerine kapalıyız" diye konuştu.

BU SEÇİMİ ALACAĞIZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) tarafından İzmir'de düzenlenen ESİAD Ekonomik Vizyon Buluşmaları'nda konuştu. Önümüzdeki seçimler için "Bu seçimleri alacağız" diyen Akşener, şunları söyledi: "Karşınızda bulunan bu kişi "Faili meçhulcü', "PKK'lı', "FETÖ'cü oldu. Bir gün dayanamadım "Karar verin ben ne neyim?" dedim. Bu, partililerimize atılan en ağır iftira. Bugüne dek yapılan iftira ve hakaretlerin bini bir para. Biz kumar masadına oturmayız. Bu ucube sistem değişmedikçe sizlerin rahat etmesi, gençlerimizi adım atması mümkün değil. Umudun yeşermesi için demokrasi lazım" diye konuştu. Akşener ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemlerine karşı da "Millet İttifakı'na ve 6'lı masaya devam ama Cumhur İttifakı masası ve davetlerine kapalıyız" diye konuştu.

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İYİ PARTİ BU ÜLKENİN KİLİT TAŞI

İYİ Parti'nin bu ülkenin kilit taşı olduğuna inandığını söyleyen Akşener, "Bu yüzden İYİ Parti'nin üzerine bu kadar gidiliyor. Bu yüzden İYİ Parti sürekli olarak Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Cumhur İttifakı'nın mensupları tarafından sürekli dürtülüyor ve zaman zaman bizi inciten, hakarete varan tariflerle de karşılaşıyoruz ama gelinen noktada Allah çok büyük; İYİ Parti'nin denklemin içinde bulunmadığı hiçbir bileşen bir şey yapamıyor. Arada bir onun için yerli ve milli olarak ilan ediliyoruz. Biz şımarmadan, milletimizi velinimet sayarak kutuplaştırmadan siyaset yapıyoruz. Bunu da hiç değiştirmeyeceğiz" sözlerine yer verdi.

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