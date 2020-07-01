Meral Akşener Twitter paylaşımında ne dedi? Birçok kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medyaya ilişkin yaptığı açıklamanın ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Twitter hesabında yaptığı paylaşımı merak ediyor. Peki Meral Akşener Twitter paylaşımında ne dedi? Meral Akşener Twitter'da Dark dizisi ile ilgili ne paylaştı? Ayrıntılar haberimizde...

MERAL AKŞENER TWİTTER PAYLAŞIMINDA NE DEDİ?

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan,, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Bir an önce düzenlemeyi Meclis'e getirip sosyal medya mecralarının kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz" dedi. Erdoğan "Niçin YouTube, Niçin Twitter, niçin Netflix şu bu gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz. İşte bu ahlaksızlıkları ortadan kaldırabilmek için. Yalanın, iftiranın kişilik haklarına saldırının itibar suikastlerinin alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını kontrol edilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması sonra vatandaşlar çok sayıda paylaşımda bulundu. Destek paylaşımlarının yanı sıra bu görüşe karşı çıkanlar da oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuya esprili bir dille yaklaştı.

Meral Akşener paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dark'ın son sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim Sayın @RTErdogan "

MERAL AKŞENER TWİTTER'DA DARK DİZİSİ İLE İLGİLİ NE PAYLAŞTI?

Meral Akşener'in paylaşımı:

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, dün sosyal medyada, kızı Esra Albayrak hakkında çirkin paylaşımlarda bulunanlar için sert ifadeler kullandı ve sosyal medya düzenlemesinin getirileceğini duyurdu.

"BAZI ALÇAKLAR BU İKLİMİ KİRLETMEYE ÇALIŞTI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aile olarak birkaç gündür işte böyle can atıcı bir meseleyle karşı karşıyayız. Biliyorsunuz önceki gece 8. torunum dünyaya geldi. Berat Bey evladının doğumunun sevincini bir sosyal medya mesajıyla kamuoyuyla paylaştı. On binlerce kişi tebriklerini ifade eden yorumlar yazdı. Ancak sayıca az da olsa bırakınız ahlakı namusu haysiyeti insanlıktan dahi nasibini almamız bazı alçaklar hakaretlerle bu iklimi kirletmeye çalıştı.

"BU ALÇAKLARIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Yargı ve emniyet teşkilatlarımız bu haysiyetsizlerin kimliklerini tespit etmeye başladı. Dünyaya gözlerini yeni açmış bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiklerini düşündükleri değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde işledikleri suçun hesabını soracağız. Benzer saldırıları daha önce de yaşamıştık. Son yıllarda bu tür ahlaksızlıkların artmasında hem mecraların kontrolsüzlüğünün, hem de organize saldırıların kolaylaşmasının rolü vardır.

"SOSYAL MEDYA MECRALARININ KALDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Niçin YouTube, Niçin Twitter, niçin Netflix şu bu gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz. İşte bu ahlaksızlıkları ortadan kaldırabilmek için. Yalanın, iftiranın kişilik haklarına saldırının itibar suikastlerinin alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır.Bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını kontrol edilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ALBAYRAK ÇİFTİNE ÇİRKİN SALDIRIYA İLİŞKİN SORUŞTURMADA FLAŞ GELİŞME

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın çocuk sevincine Twitter'dan yapılan ahlaksız paylaşımlara ilişki İstanbul'da gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü serbest bırakıldı.

Emniyet Genel Müsürlüğü'nden yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın şahsına ve ailesine yönelik olarak 30.06.2020 tarihi itibariyle sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaparak, kişi ya da kurumları hedef gösteren hesaplara yönelik yapılan çalışmalarda, tespit edilen 19 hesap yöneticisi içerisinden 11 şahsın yakalanarak, gözaltına alınmaları sağlanmıştır. Söz konusu şahıslar hakkında adli tahkikat devam etmektedir. Türk Polis Teşkilatı, suç ve suçlularla mücadeleyi her alanda olduğu gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edecektir"

SAVCILIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine Twitter hesabından yapılan hakaret içeren paylaşımlara ilişkin başlatılan soruşturmada, 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak ve ailesine sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşımların tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca resen soruşturmaya başlanılmış, Ankara'da oturduğu tespit edilen bir kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir"

GÖZALTINA ALINAN 5 KİŞİDEN 4'Ü SERBEST BIRAKILDI

Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın çocuk sevincine Twitter'dan yapılan ahlaksız paylaşımlara ilişkin İstanbul'da gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Twitter'da Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret içerikli yorumlara ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul'da da 5 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan K.Z.U., N. S., F.M.A. ve Ö. D. emniyetten savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. M.F.K.'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Esra Albayrak çifti, yeni doğan bebeklerine Hamza Salih adını verdi.

Berat Albayrak - Esra Albayrak çiftinin bu güzel gününde Mersin'de yaşayan Ercan Bozdağ, Twitter'da çirkin bir paylaşımda bulunmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda evladı olduğunun müjdesini vermişti.

Bakan Albayrak, paylaşımında "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi" ifadelerini kullanmıştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tebrik mesajları paylaşırken, Twitter'da "slumdogpoor" kullanıcı adlı Ercan Bozdağ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Erdoğan'ı hedef almıştı.

Ercan Bozdağ'ın bu paylaşımı sonrası, Twitter kullanıcıları Ahlaksız Ercan tutuklansın başlıklı paylaşımlar yapmıştı.

Ercan Bozdağ, alçak ifadeler kullandığı paylaşımı için "Yazılan mesaj kötü niyetli" ifadesini kullanmıştı.

Ercan Bozdağ, telefon görüşmesinde kendisini savunup tweeti kendisinin attığını inkar etmişti.

Söz konusu paylaşımı yaptığı tespit edilen Ercan Bozdağ, Siber Suçlarla Mücadele Daire ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

ÇİRKİN PAYLAŞIMA TEPKİ

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak ve dünyaya gelen oğlu Hamza Salih'e ilişkin çirkin paylaşımlar yapmıştı.

Bu durum sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından bu paylaşımlara ilişkin açıklamada bulunmuştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Körpecik yavruya, annesine, babasına çirkin iftiralarla saldırma düşkünlüğüne sapmış, ruhunu nefrete boğdurmuş; ağzı bozuk, fikri çürük, aynı havayı solumaktan hicap duyduğumuz güruhu kınamak bile zûl geliyor. İnsanlıktan nasipsiz bu şahıslar hesabını hukuka verecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Körpecik yavruya, annesine, babasına çirkin iftiralarla saldırma düşkünlüğüne sapmış, ruhunu nefrete boğdurmuş; ağzı bozuk, fikri çürük, aynı havayı solumaktan hicap duyduğumuz güruhu kınamak bile zûl geliyor. İnsanlıktan nasipsiz bu şahıslar hesabını hukuka verecektir. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) June 30, 2020

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Geçtiğimiz günlerde sahte duyarlılık gösterisi için sıraya girenler; konu, insanlıktan bihaber namussuzların sayın Cumhurbaşkanımızın kızı ve yeni doğmuş torununa saldırması olunca, kafalarını nasıl deve kuşu gibi kuma gömüyorlar hayretle izliyoruz. Yazıklar olsun!."

Geçtiğimiz günlerde sahte duyarlılık gösterisi için sıraya girenler; konu, insanlıktan bihaber namussuzların sayın Cumhurbaşkanımızın kızı ve yeni doğmuş torununa saldırması olunca, kafalarını nasıl deve kuşu gibi kuma gömüyorlar hayretle izliyoruz.



Yazıklar olsun! — Mustafa Varank (@varank) June 30, 2020

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, Bakan Albayrak ve eşini doğan oğulları için tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Hamza Salihin ailesi, vatanı ve milleti için hayırlı bir evlat olmasını Cenab-ı Allahtan diliyorum. Bu güzel haber karşısında bile, insanlıktan nasibini almamış bir güruh, anneliğin kutsiyetini ve çocukluğun masumiyetini hiçe sayarak organize bir saldırı ve hakaret furyası başlattı. Bu tavrı esefle kınıyor, şiddetle lanetliyorum. Vicdan ve ahlaktan yoksun bu arsızlığın manevi, kültürel ve toplumsal değerlerimiz içerisinde asla yeri yoktur. Bu örgütlü ahlaksızlığa karşı tepkisiz kalanların riyakarlığını da görmezden gelemeyiz. İkiyüzlülüğü ve ahlaksızlığı zihniyetlerinin bir parçası haline getirenlere karşı biz hakikatin ve ahlakın tarafı olmayı sürdüreceğiz. Kimse hakarete uğramasın, kimsenin izzeti hedef alınmasın diye daha çok mücadele edeceğiz."



1️⃣ Sayın Bakanımız @BeratAlbayrak’ı ve eşi Esra Albayrak Hanımefendi’yi dün gece dünyaya gelen yeni yavruları vesilesiyle tebrik ediyorum. Hamza Salih’in ailesi, vatanı ve milleti için hayırlı bir evlat olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 30, 2020

2️⃣ Bu güzel haber karşısında bile, insanlıktan nasibini almamış bir güruh, anneliğin kutsiyetini ve çocukluğun masumiyetini hiçe sayarak organize bir saldırı ve hakaret furyası başlattı. Bu tavrı esefle kınıyor, şiddetle lanetliyorum. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 30, 2020

3️⃣ Vicdan ve ahlaktan yoksun bu arsızlığın manevi, kültürel ve toplumsal değerlerimiz içerisinde asla yeri yoktur. Bu örgütlü ahlaksızlığa karşı tepkisiz kalanların riyakarlığını da görmezden gelemeyiz. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 30, 2020

4️⃣ İkiyüzlülüğü ve ahlaksızlığı zihniyetlerinin bir parçası haline getirenlere karşı biz hakikatin ve ahlakın tarafı olmayı sürdüreceğiz. Kimse hakarete uğramasın, kimsenin izzeti hedef alınmasın diye daha çok mücadele edeceğiz. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 30, 2020

MUHARREM İNCE'NİN PAYLAŞIMI

Muharrem İnce ise konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Sosyal medyada Esra Albayrak’a yönelik yapılan paylaşım ahlaksızlıktır. Bu tür paylaşımlar ister Başak Demirtaş’a yapılsın, ister Esra Albayrak’a yapılsın, kime yapılırsa yapılsın karşı çıkmalıyız, kınamalıyız, yapanı da cezalandırmalıyız." ifadelerini kullandı.

"ESRA ERDOĞAN ALBAYRAK'A YÖNELİK AHLAK DIŞI SÖYLEMLERİ VE ÇİRKİN İTHAMLARI KINIYORUM"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, söz konusu çirkin paylaşıma "Kadınlara yönelik her türlü saldırının karşısında olacağımızı daha önce de belirtmiştik. Sayın Esra Erdoğan Albayrak’a yönelik ahlak dışı söylemleri ve çirkin ithamları kınıyorum. Allah evlatlarını güle güle büyütmeyi nasip etsin." diyerek tepki gösterdi.

"DURU BİR OLAYIN ÇİRKİNLEŞTİRİLMEYE ÇALIŞILMASINI ÇÜRÜMÜŞLÜK OLARAK GÖRÜYORUM"

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun konuya ilişkin attığı tweet ise şöyle:

"Esra - Berat Albayrak çiftini yeni doğan bebekleri dolayısıyla tebrik ediyorum... Bir bebeğin dünyaya gelişi gibi duru bir olayın çirkinleştirilmeye çalışılmasını çürümüşlük olarak görüyorum..."

"BÖYLE SİYASET OLMAZ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çirkin paylaşıma ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Siyasete eşlerin, çocukların, torunların özne yapılması ayıptır, ahlaksızlıktır.

Böyle siyaset olmaz, böyle insanlık olmaz.

Esra Hanım'ı yeniden anne olmasından ötürü tebrik ediyorum.

Allah kendisine, vatanına milletine hayırlı bir evlat yetiştirmeyi nasip etsin."

AK PARTİLİ KAYA'NIN PAYLAŞIMI

Betül Sayan Kaya ise paylaşımında "İnsanlığınız, haysiyetiniz, insafınız nerede? Yeni doğmuş bir bebek ve lohusa annesine böyle aşağılıkça saldırmak nasıl bir ahlaksızlıktır? Milletimizi, Esra Albayrak Hanımefendi'ye yapılan ahlaksızlığa karşı sesini yükseltmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NDAN ÇİRKİN PAYLAŞIMA TEPKİ

Canan Kaftancıoğlu; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak ve dünyaya gelen oğlu Hamza Salih'e ilişkin çirkin paylaşıma ilişkin "Günün ve gündemin yoğunluğundan şu an haberdar oldum. Esra Albayrak’ın kendisine ve yeni doğmuş evladına sağlık ve mutluluk dilerken kendisine yapılan aşağılık saldırı karşısında dayanışma duygularımı iletiyorum. Kadına karşı yapılan saldırılarda tüm kadınları yan yana bulacaksınız!" diyerek tepki gösterdi.