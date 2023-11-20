Meral Akşener ve ailesinin hesapları incelesin demişti! İyi Partili Ümit Dikbayır, disipline sevk edildi

İYİ Parti'nin kasasından buhar olan 132 milyon lira için, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve ailesinin hesapları incelesin diyen İyi Partili Ümit Dikbayır, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

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Meral Akşener ve ailesinin hesapları incelesin demişti! İyi Partili Ümit Dikbayır, disipline sevk edildi

Son günlerde peş peşe üst düzey istifalarla anılan İYİ Parti, bu kez partinin kasasından buhar olup kaybolduğu önü sürülen 132 milyon lira iddiaları konuşuluyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "İspat edemeyen şerefsiz oğlu şerefsizdir" sözlerine Ümit Dikbayır, "Genel Başkan, gerçeği ortaya çıkarmazsa, iddiaların araştırılması için savcılığa başvuracağım." yanıtını vermişti.

Bu gelişmeler gündemdeki sıcaklığını korurken İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, basın toplantısında Ümit Dikbayır hakkında sorulan soruya yanıt verdi.

"Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi"

Dikbayır'ın adını anmayan Kürşad Zorlu, "Bahsettiğiniz isim (Ümit Dikbayır) Genel Başkanımızın imzalarıyla, yetkileri çerçevesinde tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Konuyla ilgili detayları yetkili arkadaşlarımız önümüzdeki günlerde paylaşır" dedi.

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