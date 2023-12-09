Meral Akşener'den 6'lı masa itirafı: "Şimdiki aklı olsa dönmezdim" dedi! Herşeyi bir bir anlattı!

Trabzon'ın Yomra ilçesinde bir çay ocağında vatandaşlarla bir araya İYİ Parti Lideri Meral Akşener, 6'lı masa ile ilgili esnaftan gelen bir eleştiriye "Şimdiki aklım olsa geri dönmezdim" diyerek cevap verdi, o gün yaşanan olayları bir bir anlattı. Dinleyenler ağzı açık dinledi.

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Meral Akşener'den 6'lı masa itirafı: "Şimdiki aklı olsa dönmezdim" dedi! Herşeyi bir bir anlattı!

Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısı'na katılmak için Trabzon'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gerçekleşen toplantının ardından Yomra ilçesine bağlı İkisu mahallesinde çay ocağında vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Akşener, bir vatandaşın sorusu üzerine 6'lı masadan ayrılma ve geri dönme sürecini anlattı.

"KEŞKE DÖNMESEYDİNİZ"

Bir vatandaşın, "Keşke o masadan kalktığınız zaman geri dönmeseydiniz" ifadeleri üzerine Akşener, "Şimdiki aklı olsa dönmezdim" dedi. Akşener ile karşılıklı oturan vatandaşın tekrar "O masadan kalktınız takdir ettik sizi ama keşke geri dönmeseydiniz" ifadeleri üzerine Akşener 6'lı masadan ayrılma sürecinin detaylarını paylaştı.

"ŞİMDİ Kİ AKLIM OLSA KATİYEN YAPMAZDIM"

"Keşke. Şimdi ki aklım olsa katiyen yapmazdım. Ama oldu işte. Onun için kendi başımıza gidiyoruz. Siz de destek olun" diyen Akşener, "Samimi bir şey söylüyorum. Bu seçimin kazanılmasını çok arzu ettim. Meral Akşener olarak hiçbir şey talep etmedim. Partimiz var bizim ben niye Cumhurbaşkanı adayı olmayayım ki. Yani arıza çıkarmamak için her şeyden vazgeçtim. Ama siz iki insanı istediniz. Ben de bunlara gayret ettim. Mesele ben değilim, sizsiniz. Siz bana söylediniz. Dolayısıyla o da kabul görmedi. Ondan sonraki fasıl öyle oldu. Özür dilerim" şeklinde konuştu.

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"BANA ORADA 'SİZ İSTEMİYORSANIZ BİZ 5 KİŞİ OLARAK İMZAYALIM SİZ GİDEBİLİRSİNİZ' DENDİ"

Alengirli bir iş olmadığını dile getiren Akşener, "6 kişi oturuyoruz. Biz o gün adayın nasıl yöntemle seçileceğini konuşmak üzere oturmuşuz. Bir baktım aday ismi konuşuluyor. Buna itiraz ettim. Dedim ki biz adayın seçilme yöntemini konuşacağız. Kimseyi incitmek istemiyorum. 5 arkadaşımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu söyledi. Ben de sizin istediğiniz 2 kişiyi söyledim. Dedim ki tamam Kemal bey de aday olsun. Başkaları varsa onlar da olsun. Bu 2 arkadaşımızın da ismi olsun. Araştırma yaptıralım.

Araştırmada ne çıkıyorsa uyalım. Her siyasi parti kendisi yapsın. Ortalaması neyse onun arkasında duralım ve itiraz etmeyelim. En fazla 1 haftalık bir süreç dedim. Bana orada 'Siz istemiyorsanız biz 5 kişi olarak imzayalım siz gidebilirsiniz' dendi. O zaman hem Ali Babacan, hem Davutoğlu "Yok yok" dedi. Sonrasında ben bu konuyu partideki arkadaşlarımla konuşmak için geri döndüm. Benim her şeyim açıktır. Zaten gizli iş yapamıyorum. Arkadaşlarım bana 'Oturma bir daha' dedi. 2 ayrı yazı hazırladık. Kalktık o konuşmayı yaptık" diye konuştu.

"BANA AKLIN YENİ Mİ BAŞINA GELDİ DİYEBİLİRSİN"

Masadan ayrılmasının ardından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın gece saat 02.15'te evine geldiğini vurgulayan Akşener, "İkisine de son kez sordum. İkisine "Aday olabilir misiniz?" dedim. "Hayır" dediler. Bunun üzerine bir teklif yapıldı. Normalde genel başkanların hiçbiri olmayacak. Başkan yardımcısı 2'si olacak. Bu çok uygun bir şeydi. Bununla kazanma ihtimali yüksekti. Sonra bir kağıt yazdı. Ben sonra arkadaşlarımı tekrar topladım. Ortak hazırladığımız o yazıyı arkadaşlara okudum. O iki belediye başkanı arkadaşa "Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi var mı?" dedim. "Var" dediler. Ben o yazıyı partideki arkadaşlarıma okuyunca 3 kişi hariç "Otur, tekrar dön" dediler. Buradaki halime bak. Bana da yazık. Sonra döndük otele gittik. 2 belediye başkanı, ben ve Kemal bey burada tamam dedik. 2'si şahit. Bunun üzerine ben kağıdı imzalayacağız zannediyorum. Önce bir arkadaş, sonra Ali Babacan "Bizim bundan haberimiz yok" dedi. Ben de masanın haberi var zannediyorum. Burada bana "Aklın yeni mi başına geldi" diyebilirsin. Sorguladığım yer burası. Dürüstçe durumu anlattım" dedi.

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