Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin 'Evine Dön' çağrısına cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e,"Sayın Akşener'in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır." çağrısında bulunmuştu.

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt geldi. Akşener konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Sayın Erdoğan'a bir çağrıda bulunmak istiyorum; ortağı ile ilgilensin, ne zaman sayın Erdoğan'ın ilgisi azalıyor, Sayın Bahçeli başta ben olmak üzere partime sardırıyor. Biz bundan bıktık, lütfen ortağı ile ilgilensin.'' ifadelerini kullandı.

İşte Akşener'in konuyla ilgili açıklaması;

''Sayın Erdoğan'a bir çağrıda bulunmak istiyorum; ortağı ile ilgilensin, ne zaman sayın Erdoğan'ın ilgisi azalıyor, Sayın Bahçeli başta ben olmak üzere partime sardırıyor. Biz bundan bıktık, lütfen ortağı ile ilgilensin.

Diğer taraftan siyasi magazin konularında konuşmayı siyasi nezaketle bağdaştırmadığımı söylemek isterim. Sayın Bahçeli'nin en önemli özelliği kendisinin ısrarla altını çizdiği nezaketidir. Ama Türkiye'nin özellikle ekonomi noktasında problemleri olduğu bir dönemde, üzerine salgın yaşadığımız dönemde esnafımızın, işçimizin, işsiz gencimizin ve tarımımızın birçok sorunu varken milletimizin sesini duymak ve o sese cevap vermek yerine siyasi magazinle meşgul olmasını da hiç hoş bulmadığımı ifade etmek isterim."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Devlet Bahçeli, dün gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlamış ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e ''Evine dön'' çağrısında bulunmuştu.

Devlet Bahçeli, "Yani zilletin iki ayağı huzursuz, keyifsiz ve kederlidir. Çünkü bunların kumanda odasında ezana, bayrağa, vatana ve mukaddes emanetlere husumet duyan çevrelerin ağırlığı söz konusudur." dedi. Bahçeli şunları kaydetti:

"Fakat İYİ Parti Genel Başkanı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’i geçtiğimiz günlerde ziyaret ederek iki rekat Tahiyyetü'l-mescid namazı kıldı. Tahiyyetü'l-mescid namazı mescidin selamlanması, saygı gösterilmesi demek ise de esasen Yüce Allah'a şükür, saygı ve tazimdir. Bana göre bu ziyareti ve ibadeti ziyadesiyle memnuniyet vericidir. Allah kabul etsin. Zillet ittifakının üç asıl ortağından ikisinin, yani CHP ile örtülü ortak HDP'nin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'e menfi yaklaşımı ortadadır. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı son hareketiyle onlardan ayrışmış, ayrı düşmüştür. Meral Hanım'ın kendisi adına hayırlı bir gelişmedir. Sayın Akşener'in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır. Evinde rahatı ve huzuru bulacaktır. İkbal ile idbar arasında sıkışıp kalmak yerine, kaldı ki zillete düşmektense evde olmak isabetli bir tercihtir."