Meral Akşener'den gazetecinin Sinan Aygün sorusuna sert sözler! Gazeteci sorduğuna soracağına pişman oldu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'deki grup toplantısı öncesi bir gazetecinin Sinan Aygün adaylığı konusunu sorusunu duyunca sinirlerine hakim olamadı. Gazeteciye sert çıkan Akşener, ironili bir cevap vererek gazeteciye sorduğu soruya pişman etti.

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Meral Akşener'den gazetecinin Sinan Aygün sorusuna sert sözler! Gazeteci sorduğuna soracağına pişman oldu!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, haftalık TBMM grup toplantısına katıldı.

Akşener, grubuna hitap etmeden önce salona girişte hediyeleri kabul etti.

Kalabalık bir basın mensubu gurubunun da takip ettiği toplantıda gazeteciler, salonun girişinde Akşener'e sorular yöneltti.

SİNAN AYGÜN SORUSUNA ÇOK SERT ÇIKTI, GAZETECİYİ FIRÇALADI

Bir gazeteci ise Akşener'e hafta başında çıkan Sinan Aygün ev sahipliğinde yapılan görüşmeyi sordu.

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Soru karşısında çok sinirlenen Akşener, sert ve ironili bir cevap verdi.

Basın mensuplarımızın iznini almadığım için hepinizden özür dilerim. Bundan sonra görüştüğüm her kişi için 'acaba izin veriyor musunuz?' diye soracağım size. Ne kadar büyük saygısızlık. Büyük saygısızlık. Gizli görüşme yok, bir şey yok."

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"GERÇEK DIŞI"

Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise aynı soru üzerine, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dün bir insanlık suçu yaşandı. Aslında insanlığın bittiği noktadayız. Böylesine bir vahşet yaşanırken, şu anda bununla meşgul olup buna odaklanmamız gerekirken, bir nezaket çerçevesinde gerçekleşmiş bir yemeğin, böyle bir konu haline getirilmesini şaşkınlıkla karşılıyoruz. Ortaya atılan adaylıkla ilgili o iddialar tamamen gerçek dışıdır, onun altını çizmek isterim. Ankara ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde olgunlaştığı zaman sizlerle paylaşacağız."

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