Meral Akşener'den gazetecinin Sinan Aygün sorusuna sert sözler! Gazeteci sorduğuna soracağına pişman oldu!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, haftalık TBMM grup toplantısına katıldı.

Akşener, grubuna hitap etmeden önce salona girişte hediyeleri kabul etti.

Kalabalık bir basın mensubu gurubunun da takip ettiği toplantıda gazeteciler, salonun girişinde Akşener'e sorular yöneltti.

SİNAN AYGÜN SORUSUNA ÇOK SERT ÇIKTI, GAZETECİYİ FIRÇALADI

Bir gazeteci ise Akşener'e hafta başında çıkan Sinan Aygün ev sahipliğinde yapılan görüşmeyi sordu.

Soru karşısında çok sinirlenen Akşener, sert ve ironili bir cevap verdi.

Basın mensuplarımızın iznini almadığım için hepinizden özür dilerim. Bundan sonra görüştüğüm her kişi için 'acaba izin veriyor musunuz?' diye soracağım size. Ne kadar büyük saygısızlık. Büyük saygısızlık. Gizli görüşme yok, bir şey yok."

"GERÇEK DIŞI"

Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise aynı soru üzerine, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekerek, şunları kaydetti: