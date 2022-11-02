Meral Akşener'in geçmişteki sözleri gündem oldu! "Refah - Yol koalisyonunu ben yıktım, ben iyi bir örgütçüyüm"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Mehmet Ali Birand'ın sunduğu programın reklam arasında yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazeteci Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32. Gün programının reklam arasında söylediği sözler yeniden gündem oldu. Meral Akşener'in Refah - Yol koalisyonunu yıktığına yönelik sözleri tartışma konusu oldu. Ayrıca Aydın Doğan'ın dönemin İçişleri Bakanı olan Akşener'in gizlice kaydettirdiği de ortaya çıkmış oldu.

Meral Akşener'in geçmişteki sözleri gündem oldu! Refah - Yol koalisyonunu ben yıktım, ben iyi bir örgütçüyüm

"BAKANLIK TORBADAN ÇIKTI"

Akşener programda şunları söyledi:

''Ben Kadın Kolları Genel Başkanlığı dönemimde 8 ayda 45 il gezmişim. Refah - Yol koalisyonunu ben yıktım. 50 kadını dökemediler. Ben iyi bir örgütçüyüm. Hedefim hep Teşkilat Meclisi'nde yürümekti. Bakanlık torbadan çıktı hakikaten. İzleyin o Ramazan Bayramı dönemini. O görüşmeler esnası.

Meral Akşener'in geçmişteki sözleri gündem oldu! Refah - Yol koalisyonunu ben yıktım, ben iyi bir örgütçüyüm

Bir tek Erbakan'a (Necmettin Erbakan) verildi. Tansu Hanım'ın (Tansu Çiller) de elinde yok MİT dosyası. Onu hiç kimse bilmiyor. Ona girmeyin hiç. Bizim bilgimiz yok, çünkü MİT vermiş o dosyayı. Onu söylerseniz bende söylerim. MİT Başbakanlığa bağlı. "

Meral Akşener'in geçmişteki sözleri gündem oldu! Refah - Yol koalisyonunu ben yıktım, ben iyi bir örgütçüyüm

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