Leicester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Açı Ölçüm ne demek, TDK'ya göre Açı Ölçüm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Yasmin Erbil Cadılar Bayramı partisinde ters köşe yaptı! "Korkutmak için çok tatlı"Cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu! "Dilini ağzıma soktu!"Boya dolum ve ambalajlama işçisi Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanlarıCam Temizleyici Maaşı Ne Kadar? 2021 Cam Temizleyici Maaşları ve İş İlanlarıTeşkilat Tövbekar kimdir? Hakan Boyav kimdir, nereli, kaç yaşında?Gemici Maaşı Ne Kadar? 2021 Gemici Maaşları, Gemici İş İlanlarıBranda Pvc Kaplama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıMobilya Döşemecisi (Nezaretçi Ustabaşı) Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Meral Akşener'in Siirt ziyaretinde "Bulunduğunuz yer Kürdistan'dır" demişti! O esnaf gözaltına alındı

Meral Akşener'in Siirt ziyaretinde "Bulunduğunuz yer Kürdistan'dır" demişti! O esnaf gözaltına alındı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt ziyaretinde "Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkar ediliyor." sözlerini kullanan esnaf Cemil Taşkesen hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı. Taşkesen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Meral Akşener'in Siirt ziyaretinde "Bulunduğunuz yer Kürdistan'dır" demişti! O esnaf gözaltına alındı

Siirt İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyareti esnasında  terör örgütü propagandası yapan C.T. isimli şahıs, başlatılan soruşturma kapsamında, 29.10.2021 tarihinde ikametinde yakalanarak gözaltına alınmış olup, işlemleri devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

 

 

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Edinilen bilgilere göre Taşkesen hakkında, "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkar ediliyor." sözleri üzerine Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında Taşkesen'i adresinde gözaltına aldı. Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

Meral Akşener'in ziyaretinde Bulunduğunuz yer Kürdistan'dır demişti! O esnaf Cemil Taşkesen gözaltına alındı

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT