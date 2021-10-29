Meral Akşener'in Siirt ziyaretinde "Bulunduğunuz yer Kürdistan'dır" demişti! O esnaf gözaltına alındı

Siirt İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyareti esnasında terör örgütü propagandası yapan C.T. isimli şahıs, başlatılan soruşturma kapsamında, 29.10.2021 tarihinde ikametinde yakalanarak gözaltına alınmış olup, işlemleri devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Edinilen bilgilere göre Taşkesen hakkında, "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkar ediliyor." sözleri üzerine Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında Taşkesen'i adresinde gözaltına aldı. Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.