Mercedes Benz iş başvuru şartları nelerdir? Lise mezunları nasıl başvurabilir?

Mercedez Benz Türkiye içinde bir ilan yayımladı. Mercedes Benz en az lise mezunu olmaz üzere farklı alanlarda personel alımı yapacağını açıkladı. İşte otomotiv devi Mercedes Benz'in 2019 lise mezunu işçi alımı ilanları hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

MERCEDES BENZ LİSE MEZUNU İŞ İLANLARI 2019

Mercedes tarafından yayımlanan ilanlara göre "Teknik Eğitmen-Makina, Ürün Geliştirme Mühendisi–Şasi Parça ve Sistemleri, Genel Başvuru / Mavi Yaka Çalışan, Üretim Süreç Planlama Mühendisi, Otobüs Üretim - Montaj İşletme Mühendisi, Kalıp/Tertibat Konstrüktörü" kadrolarında personel alımı yapılacağı ifade edildi.

MERCEDES BENZ İŞ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Yayımlanan ilanlarda son başvuru tarihleri değişiklik göstermektedir. Bundan dolayı net bit son başvuru tarihi belirtemiyoruz. Bunun yanı sıra söz konusu ilanlara başvuru yapacak olan adaylar aşağıdaki kadrolara göre bağlantı adreslerini tarayıcılarının adres satırına kopyalayarak başvurularını gerçekleştirebileceklerdir.

Ayrıca söz konusu ilanlara başvuru yapacak olan adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Alım ilanlarına göre adaylarda aranan şartlar şöyle:

MERCEDES BENZ İŞ İLANLARI NEDİR? İŞE ALIM OLACAK POZİSYONLAR NELERDİR? İŞ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Teknik Eğitmen-Makina:

Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi bölümü mezunu

İlgili meslekte en az 2 yıl tecrübeli (eğitmenlik tecrübesi tercih nedenidir)

Tercihen İngilizce veya Almanca bilen

İyi derecede bilgisayar bilgisine sahip (MS Officeuygulamaları)

Takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerileriyüksek

Ürün Geliştirme Mühendisi–Şasi Parça ve Sistemleri:

Çelik ve Aluminyüm ve Kompozit parçalarda (Çelik Akü Kasaları,Kompozit Entegre Akü Taşıyıcısı, Çamurluk ve Çamurluk Taşıyıcıları,Aluminyüm ve Çelik Basamaklar ) konstrüksiyon ya da üretiminde deneyim sahibi

Makine/ İmalat mühendisliğinden mezun

Çok iyi derecede Almanca ve/veya İngilizce bilen

CAD ve mühendislik dokümantasyon yazılımlarına hakim ( NX/Catia, parça/araç dokümantasyonu vs.)

Analitik düşünme yeteneğine sahip, hedefler doğrultusunda hareket eden, takım çalışmasına uygun

Erkek adaylar için askerlik görevinin tamamlanmış olması ya da 2020 sonuna kadar tecilli olması

Genel Başvuru / Mavi Yaka Çalışan:

Meslek Yüksek Okulu, Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik Liselerin Otomotiv sanayine uygun bölümlerinden mezun (Otomotiv, E/E, Metal, Lojistik, vb.),

Oto boya/kaporta mesleğinde Ustalık/Kalfalık belgesi olan,

Tercihen konusunda ve/veya alanında Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Mesleki Yeterlilik Belgesi olan,

Birimlerimizde vardiyalı çalışabilecek,

Ekip çalışmasına ve dayanışmasına yatkın,



Üretim Süreç Planlama Mühendisi:

Üniversitelerin tercihen Elektrik/Elektronik, Makine ve İmalat Mühendisliği bölümlerinden mezun

İyi derecede Almanca ve/veya İngilizce bilgisine sahip olmak

İmal usullerine hakim olmak

İyi derecede bilgisayar bilgisine sahip olmak (MS Office uygulamaları)

Takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerileriyüksek olmak

Seyahat engeli olmamak

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak tercih nedenidir

Otobüs Üretim - Montaj İşletme Mühendisi:

Makine, Elektirik veya Endüstri Mühendisliği dallarındaeğitim almış,

Tercihen Üretim, Üretim Teknojileri, İş Hazırlama ve Kalite departmanlarında iş tecrübesinesahip,

İyi seviyede Almanca ve İngilizce bilgisine sahip,

Liderlik vasıflarına sahip, sunum becerileri ve insan ilişkilerinde başarılı,

İleri seviyede MS Office bilgisinesahip,

Analitik, detaylara hakim, sorumluluk ve insiyatifalabilen,

Dinamik ve disiplinler arası proje ekiplerinde aktif çalışabilen

Kalıp/Tertibat Konstrüktörü:

Üniversitelerin Makine,Endüstri ve İmalat Mühendisliği bölümlerinden mezun,

Tercihen tasarım programlarına hakim (NX-Siemens kullanabilen),

İyi derecede Almanca ve/veya İngilizce bilen,

İletişim becerileri yüksek, takım çalışmasına yatkın,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış adaylar aranmaktadır

MERCEDES BENZ İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? BAŞVURU LİNKLERİ NELERDİR?

İşte Mercedes Benzi ilanlarına başvuru linkleri;

Teknik Eğitmen-Makina: https://goo.gl/T6fr52

Ürün Geliştirme Mühendisi–Şasi Parça ve Sistemleri: https://goo.gl/P8npsd

Genel Başvuru / Mavi Yaka Çalışan: https://goo.gl/PGAuJh

Üretim Süreç Planlama Mühendisi: https://goo.gl/TP3ogG

Otobüs Üretim - Montaj İşletme Mühendisi: https://goo.gl/nD5Myb

Kalıp/Tertibat Konstrüktörü: https://goo.gl/7j8NCF