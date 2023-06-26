Merdan Yanardağ kimdir, nerelidir? Merdan Yanardağ ne dedi, twitter hesabı ne?

Merdan Yanardağ sık sık yapmış olduğu açıklamalarla gündeme geliyor. Daha önce ekranlarında II. Abdülhamid hakkında söyledikleri sonrası sosyal medyada gündem olan Yanardağ, bu seferde Abdullah Öcalan hakkında söyledikleriyle gündeme geldi. Peki "Merdan Yanardağ kimdir, nerelidir? Merdan Yanardağ ne dedi, twitter hesabı ne?" sorularının cevaplarını derledik

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Merdan Yanardağ kimdir, nerelidir? Merdan Yanardağ ne dedi, twitter hesabı ne?

Merdan Yanardağ terörist başı Abdullah Öcalan'ı öven skandal sözlere imza attı. Bu sözlerle gündeme gelen Merdan Yanardağ hakkında kullanıcılar arama motorlarında Merdan Yanardağ kimdir, nerelidir? Merdan Yanardağ ne dedi, twitter hesabı ne?"sorularının cevaplarını arıyor. Sizler için bu soruların cevaplarını hazırladık.

MERDAN YANARDAĞ KİMDİR, NERELİDİR?

Gazeteci Merdan Yanardağ, Sivas'ın Divriği ilçesinde 1959 yılında dünyaya gelmiştir. İlk, orta, lise ve üniversite öğretimini İstanbul'da tamamladı. İİTİA (Marmara Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” alanında yüksek lisans (master) yaptı. Ardından (İstanbul) Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde sosyoloji doktorasını tamamladı.

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Öğrenciliği ağırlıklı olarak Türkiye'nin çok büyük siyasal ve toplumsal bir hareketlilik ve çatışma yaşadığı 1970’li yıllarda geçti. Siyasal mücadele içinde aktif şekilde yer aldı. Gençlik örgütlerinde yöneticilik yaptı, dönemin gençlik liderleri arasında yer aldı. Üniversite son sınıf öğrencisiyken 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra tutuklandı.

MERDAN YANARDAĞ NE DEDİ?

“Türkiye’de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan’a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz. “Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru göre, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir.“

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MERDAN YANARDAĞ TWİTTER HESABI NE?

Merdan Yanardağ'ın twitter adresi @merdanyanardag

MERDAN YANARDAĞ'IN KARİYERİ NASIL?

Gazeteciliğe 1985 yılında Günaydın gazetesinde muhabir olarak başladı. Ardından sırasıyla Sabah, Hürriyet, Güneş, Gündem (kurucu) ve Aydınlık (kurucu) gazetelerinde muhabir, editör, haber müdürü, yazı işleri müdürü ve genel yayın koordinatörü olarak çalıştı. Kurucuları arasında bulunduğu haftalık Söz Dergisi’nde genel yayın yönetmenliği yaptı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Genel Sekreterliği görevine (1989-1992) seçildi. BSP ve ÖDP’nin kurucuları arasında yer aldı, bu partilerde merkez yürütme kurulu üyeliği yaptı. ÖDP’den 2001 yılında ayrıldı. Yanardağ, 2014 yılında Ankara’da ODTÜ Vişnelik Tesislerinde bir araya gelen Türkiye’nin önde gelen sosyalistleri ve aydınlarıyla birlikte Birleşik Haziran Hareketi’nin çağırıcıları arasında yer aldı. Haziran Hareketi’nin Türkiye Yürütme Kurulu üyeliği görevine getirildi.

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Görsel medya alanına 1994 yılında HBB televizyonu ile geçti, haber programları yaptı. Sırasıyla Kanal-e (CNBC-e), Kanal 6, ATV gibi televizyonlarında editör, programcı, haber müdürü ve genel müdür olarak çalıştı. Kanaltürk televizyonunun kurucuları arasında yer aldı ve bu yayın kurulu üyeliği (2004-2009) yaptı. Kanaltürk televizyonunda 5 yıl boyunca “5. Boyut” isimli haftalık haber-analiz programları yaptı. Daha sonra Kanal Biz televizyonunu kurdu ve bir yıl boyunca (2009) genel yayın yönetmenliğini yaptı, 5. Boyut programını bu kanalda da sürdürdü. Daha sonra Beşinci Boyut programına Ulusal Kanal'da (2010-12) devam etti.

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Yanardağ, 2011 yılında Yurt gazetesini kurdu, 3 yıl boyunca bu gazetenin genel yayın yönetmenliğini, yazarlığını ve baş yazarlığını yaptı. Aynı dönemde kurduğu haftalık haber analiz dergisi Bağımsız’ın da genel yayın yönetmenliğini ve yazarlığını yürüttü.

Ayrıca çeşitli dergi, gazete ve internet sitelerinde yayımlanmış yaklaşık 400 makale ve inceleme yazısı ile kendisiyle yapılmış çok sayıda söyleşi bulunuyor.

Kasım 2015’te elektronik ortamda yayın yapan ABC Gazetesi’ni kuran ve genel yayın yönetmenliğini üstlenen Yanardağ, yazılarına halen bu sitede devam ediyor. Ocak 2017 itibarıyla Türksat, Digiturk ve D-Smart üzerinden yayın yapan Tele1 TV’nin de kurucu genel yayın yönetmenliğini sürdüren Yanardağ bunlara ek olarak Türkiye’nin birçok bölgesinde konferanslar veriyor, panellere ve çeşitli etkinliklere de konuşmacı olarak katılıyor.

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MERDAN YANARDAĞ'IN KİTAPLARI NELER?

  1. Islamo-Fasizm
  2. Ictihad Kapisi: Islam Dünyasinin Süren Ortacagi
  3. Operasyon Partisi: Bir ABD Projesi Olarak AKP
  4. Darbe Icinde Darbe
  5. Türkiye neden feda edildi: inceleme
  6. Kadro hareketi: dünyada ve Türkiye'de ulusçu sol ve üçüncü yol arayışının ideolojik kaynakları
  7. Liberal İhanet
  8. Cumhuriyet'in sonbaharı: kumpastan tek adam rejimine
  9. Darbe içinde darbe: 15 Temmuz sürecinin diyalektiği
  10. Yeni Muhafazakarlik Neo-Conlar: Dünyada ve Türkiyede Postmodern Gericiligin Ortak Kökleri...
  11. MHP değişti mi? ülkücü hareketin analitik tarihi
  12. Cumhuriyet'in sonbaharı: AKP-cemaat kumpası olarak Ergenekon darbesi
  13. Bir ABD projesi olarak AKP: yeni muhafazakârlığı, liberalizme ve akıl tutulmasına itiraz
  14. Ergenekon ve sosyalistler
  15. Medya nasıl kuşatıldı? Türkiye'de basının ekonomi politiği
  16. Yeni Muhafazakarlar Neo-Cons Amerikanin Kara Kitabi
  17. Türk siyasal yaşamında Kadro hareketi
  18. Kusatilan Türkiye - Gülen Hareketinin Perde Arkasi: Türkiyeyi 15 Temmuz Darbesine Getiren Sürecin Hikayesi

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