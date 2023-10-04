Merdan Yanardağ serbest bırakıldı

TELE1 Canlı yayınında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için kullandığı kelimler nedeniyle tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ, tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
"Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmıştı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, katıldığı programda silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.