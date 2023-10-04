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Merdan Yanardağ hakim karşısına çıkıyor, istenen ceza belli oldu
Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı övdüğü gerekçesi ile tutuklanıp ceza evine konulan Merdan Yanardağ, bu gün hakim karşısına çıkıyor, Yanardağ'a istenen ceza belli oldu. İşte detaylar...
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