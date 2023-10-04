Merdan Yanardağ hakim karşısına çıkıyor, istenen ceza belli oldu

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı övdüğü gerekçesi ile tutuklanıp ceza evine konulan Merdan Yanardağ, bu gün hakim karşısına çıkıyor, Yanardağ'a istenen ceza belli oldu. İşte detaylar...

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Merdan Yanardağ hakim karşısına çıkıyor, istenen ceza belli oldu 1

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven sözlerinin ardından 'Terör örgütü propagandası yapma' ile 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Tele 1 genel yayın yönetmeni olan Merdan Yanardağ, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

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