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  3. Merdiven çıkamıyor, uzun yürüyüşler yapamıyor... Kovid 19'u atlattı ama şikayetleri devam ediyor!

Merdiven çıkamıyor, uzun yürüyüşler yapamıyor... Kovid 19'u atlattı ama şikayetleri devam ediyor!

Koronavirüsü atlatan hastalar uzun süre hastalık belirtilerinden kurtulamıyor. Hastalığı atlatan Mahmut Çetinkaya da sağlık sorunlarının devam ettiğini belirterek, eski hayatına hala dönemediğini söyledi.

Merdiven çıkamıyor, uzun yürüyüşler yapamıyor... Kovid 19'u atlattı ama şikayetleri devam ediyor!

Koronavirüsün hafife alınmayacağını anlatan uzmanlar sık sık uyarılarda bulunmasına rağmen, aşı olmamakta direnen insanlar var. ​Hastalığı geçirenlerin anlattıkları durumun vahametini gözler önüne seriyor. Hastalığı atlatmasının üzerinde uzun zaman geçmesine rağmen şikayetleri devam eden vatandaşların anlattıkları ise kan donduruyor.

Merdiven çıkamıyor, uzun yürüyüşler yapamıyor... Kovid 19u atlattı ama şikayetleri devam ediyor!

HASTALIĞI ATLATTI AMA BELİRTİLER DEVAM EDİYOR

İzmir'de Kovid-19'a yakalanan 48 yaşındaki Mahmut Çetinkaya da koronavirüsü atlatmasının ardından yaşadığı deneyimleri aktardı. Zorlu bir süreç yaşadığını ifade eden Çetinkaya,  hala ciddi sağlık problemleri ile boğuştuğunu söyledi. İzmir Barosu personeli Çetinkaya, yorgunluk, baş ağrısı ve öksürük semptomları nedeniyle 16 Nisan'da PCR testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan Çetinkaya ilaç tedavisine başladı.

Merdiven çıkamıyor, uzun yürüyüşler yapamıyor... Kovid 19u atlattı ama şikayetleri devam ediyor!

"ESKİ HAYATIMA TAM OLARAK DÖNEMEDİM"

Çetinkaya bir haftalık tedaviden sonra taburcu edildi. İşine başlamasına rağmen hastalığın etkilerinden kurtulamadığı için eski yaşamına tam anlamıyla dönemeyen Çetinkaya, yaşadığı zorlu süreci anlattı.

Merdiven çıkamıyor, uzun yürüyüşler yapamıyor... Kovid 19u atlattı ama şikayetleri devam ediyor!

Kovid-19 testinin negatife dönmesine rağmen bazı komplikasyonların devam ettiğini ve halen tedavi gördüğünü dile getiren Çetinkaya, şunları söyledi: "Akciğerlerimdeki sorun devam ediyor. Nefes almayla ilgili hala ciddi sıkıntılar yaşıyorum, merdiven çıkamıyorum. Uzun yürüyüşler yapamıyorum. Düzenli futbol oynuyordum ama eski performansım yok. Uzun süre futbol oynayamayacağım gibi bir durum var. Yine sesimle ilgili hala sıkıntılar yaşıyorum. Kovid sonrası sesim değişti ve artık hiçbir şey eskisi gibi değil."

Hastalığı yaşayan biri olarak aşının önemini daha iyi anladığını belirten Çetinkaya, sırası geldiğinde mutlaka aşı olacağını sözlerine ekledi.

Merdiven çıkamıyor, uzun yürüyüşler yapamıyor... Kovid 19'u atlattı ama şikayetleri devam ediyor!

Merdiven çıkamıyor, uzun yürüyüşler yapamıyor... Kovid 19'u atlattı ama şikayetleri devam ediyor!

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