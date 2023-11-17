Merkez Bankası 2023 yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz tahminini rakamlarını değiştirerek açıkladı

Merkez Bankası'nın kasım ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre daha önce açıkladığı rakamları değiştirerek 2023 yıl sonu dolar, enflasyon faiz tahminini rakamlarını tekrar değiştirerek açıkladı

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Merkez Bankası 2023 yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz tahminini rakamlarını değiştirerek açıkladı 1

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2023 yılı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Buna göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,23'e, dolar tahmini ise 30,00 TL'ye geriledi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,01 iken, bu anket döneminde yüzde 67,23 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,28'den yüzde 43,94'e düştü.

Dolar ve Faiz beklentisi şu şekilde!

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Merkez Bankası 2023 yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz tahminini rakamlarını değiştirerek açıkladı
Merkez Bankası 2023 yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz tahminini rakamlarını değiştirerek açıkladı
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