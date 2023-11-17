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Merkez Bankası 2023 yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz tahminini rakamlarını değiştirerek açıkladı
Merkez Bankası'nın kasım ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre daha önce açıkladığı rakamları değiştirerek 2023 yıl sonu dolar, enflasyon faiz tahminini rakamlarını tekrar değiştirerek açıkladı
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