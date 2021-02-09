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Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan flaş açıklamalar: En önemli ve vazgeçilmez görevimiz, kalıcı fiyat istikrarını sağlamak!

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, ekonomistlerle düzenlenen yatırımcı toplantılarında, önemli açıklamalarda bulundu. Ağbal, "Merkez Bankası olarak kalıcı fiyat istikrarını sağlamak en önemli ve vazgeçilmez görevimiz." dedi.

Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan flaş açıklamalar: En önemli ve vazgeçilmez görevimiz, kalıcı fiyat istikrarını sağlamak!

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, iletişim stratejisinin bir parçası olarak yürütülen yatırımcı toplantıları çerçevesinde e ekonomistlerle düzenlenen toplantıda, önemli açıklamlarda bulundu.

Ekonomistlere yedi önemli mesaj veren Ağbal, şunları söyledi:

  1. Merkez Bankası olarak kalıcı fiyat istikrarını sağlamak en önemli ve vazgeçilmez görevimiz. Attığımız ve atacağımız adımlarla bu amaca hizmet edecek para politikası çerçevemizi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.
  2. Sıkı para politikası ve finansal koşullardaki sıkılaşma, talep kanalı üzerinden daha ılımlı bir ekonomik aktivite düzeyine yönelim sağlayacaktır.Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan flaş açıklamalar: En önemli ve vazgeçilmez görevimiz, kalıcı fiyat istikrarını sağlamak!
  3. Öngörülebilirlik ve sıkı duruş, enflasyonun düşüş eğilimine girmesine, ülke risk priminin düşmesine, TL tasarrufların özendirilmesine, ters para ikamesinin başlamasına, rezervlerin artış eğilimine ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesine katkı yapacaktır.
  4. Tüm kararlar fiyat istikrarı önceliği ile alınacaktır. Fiyat istikrarı, finansal ve makroekonomik istikrarın temelidir.
  5. 2023 yılına kadar para politikasını sıkı bir duruşla, başka bir deyişle, güçlü dezenflasyonist etki yapacak derecede bir para politikası seti ile yüzde 5 hedefini elde edene kadar koruyacağız.Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan flaş açıklamalar: En önemli ve vazgeçilmez görevimiz, kalıcı fiyat istikrarını sağlamak!
  6. Sermaye girişlerinin istikrarlı ve güçlü bir hale gelmesi, yurt içi yerleşiklerin dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesi ile birlikte döviz alım ihaleleri yoluyla rezervlerimizi artıracağız. Şartlar oluştuğunda, buna yönelik planımızı da açık ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağız.
  7. Dezenflasyon ve fiyat istikrarı sürecine tüm paydaşların katılımının, eş güdümün ve bütünsel bir yaklaşımın gerekli olduğunu düşünmekteyiz.
Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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