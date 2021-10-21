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Merkez Bankası bugün duyuracak: Faiz kararı açıklanıyor!

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün kamuoyuna sunacak. Merkez Bankası önceki toplantıda politika faizini yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekmişti.

Merkez Bankası bugün duyuracak: Faiz kararı açıklanıyor!

Bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığı ile yeniden bir araya gelecek. T.C Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı kapsamında beklenti anketine katılım gösteren ekonomistlerin çoğu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğine dair rahminler yürütüyor. Faiz kararının saat 14.00 gibi açıklanması bekleniyor.

Merkez Bankası bugün duyuracak: Faiz kararı açıklanıyor!

POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 18 OLMUŞTU

Politika faizindeki karara ilişkin, ekonomistlerin beklenti hesaplamaları, 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşmişti. PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmiş, Eylül ayında politika faizi yüzde 18 olmuştu.

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