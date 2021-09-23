Metehan isminin anlamı nedir, Metehan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Doğudan isminin anlamı nedir, Doğudan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Helisel ne demek, TDK'ya göre Helisel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Pendikliler PenbisFest 2021de sağlık ve spor için buluştular!Memduha isminin anlamı nedir, Memduha ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Son dakika | Zafer Kurugöl ilk kez açıklamıştı! Sağlık Bakanlığı, bebeklere koronavirüs aşısı yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı15 Bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu! 15 bin atama kontenjanları 2021 | 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2021Merkez Bankası faiz düşürdü! Dolar ve euro'nun satış fiyatı şaha kalktıSüper Loto çekiliş sonuçları 23 Eylül 2021 Perşembe | 23.09.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranıAnadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman 2021? | AÖF 2021-2022 kayıt yenileme takvimi
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Merkez Bankası faiz düşürdü! Dolar ve euro'nun satış fiyatı şaha kalktı

Merkez Bankası faiz düşürdü! Dolar ve euro'nun satış fiyatı şaha kalktı

Merkez Bankasının politika faizlerini yüzde 18'e düşürmesinin ardından dolar ve euro kuru yükselişe geçti. Açılışta 8,67 olan dolar 8,7654 'e , euro kuru ise 10,1690'dan 10,2795'a kadar yükseldi.

Merkez Bankası faiz düşürdü! Dolar ve euro'nun satış fiyatı şaha kalktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Buna göre Eylül ayında yüzde 19 olan faizler, 100 baz puan düşürülerek yüzde 18 seviyesine indirildi.

Merkez Bankasının faiz indirim sonrası ile döviz kurlarında artış yaşandı. Serbest piyasada açılışta 8,6760'dan satılan dolar kuru saat 14.45 itibariyle 8,7654'e kadar yükseldi.

Açılışta 10,1690 TL'den satılan euro kuru ise 10,2883 TL seviyelerine kadar yükseldi.

Merkez Bankası faiz düşürdü! Dolar ve euro'nun satış fiyatı şaha kalktı

SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI 23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE

23 Eylül 2021 Perşembe gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 14.48 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

Döviz fiyatlarını anlık olarak görmek için tıklayınız.

     ALIŞ  SATIŞ
ABD Doları   8,76168,7646
Avro         10,283310,2930
Sterlin         12,029112,0424
İsviçre Frangı   9,46969,4764
Japon Yeni     0,07990,0798
S. Arabistan Riyali 2,3246 2,3363

Merkez Bankası faiz düşürdü! Dolar ve euro'nun satış fiyatı şaha kalktı

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT