Merkez Bankası faiz düşürdü! Dolar ve euro'nun satış fiyatı şaha kalktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Buna göre Eylül ayında yüzde 19 olan faizler, 100 baz puan düşürülerek yüzde 18 seviyesine indirildi.

Merkez Bankasının faiz indirim sonrası ile döviz kurlarında artış yaşandı. Serbest piyasada açılışta 8,6760'dan satılan dolar kuru saat 14.45 itibariyle 8,7654'e kadar yükseldi.

Açılışta 10,1690 TL'den satılan euro kuru ise 10,2883 TL seviyelerine kadar yükseldi.

SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI 23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE

23 Eylül 2021 Perşembe gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 14.48 itibariyle aşağıdaki gibidir.

Döviz fiyatlarını anlık olarak görmek için tıklayınız.