Merkez Bankası faiz kararının açıklanması merakla beklenirken Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faizi 100 baz puan indirerek yüzde 15'e çekti.

Bunun ardından vatandaşlar internet arama motorlarında Merkez Bankası faiz kararı nedir? Merkez Bankası faiz kararı ne demek? sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın tanımıyla baz puan, faiz oranlarındaki değişimi anlatan ölçüm birimidir. Virgülden sonraki dördüncü haneye karşılık gelir (0,0001). Diğer bir deyişle 100 baz puanlık değişim %1'lik değişime karşılık gelmektedir.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE DEMEK?

Merkez bankalarının resmi faiz oranları yoluyla para arzı ve kısa vadeli faiz oranlarını kontrol edebilir. Merkez bankaları, bankaların ihtiyaç duyduğu likiditeyi sağlamak için bankalara verdiği kısa vadeli borçların ve fazla likiditeyi çekmek hedefiyle yaptığı borçlanmanın faiz oranlarını kendisi belirler.

Bu faiz oranını belirleyen Merkez Bankası iktisadi faaliyet ve fiyatlar genel seviyesini etkilemeyi hedefler. Bu karara Merkez Bankası faiz kararı denir.