Türkiye'de artan döviz kurları sonrası Merkez Bankasının açıklayacağı faiz kararının önemi daha da arttı. Dolar kuru 6,65 seviyesinin üzerinde, avro kuru ise 8,98 TL seviyelerinde seyrediyor. Piyasalar bu durumdan dolayı endişe duyarken Merkez Bankasının Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak olan faiz kararı merakla bekleniyor. Peki Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Faiz kararını ne zaman açıklayacak? Merkez Bankası faizleri yükseltecek mi, düşürecek mi? İşte merak ettikleriniz...

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu 24 Eylül Perşembe günü toplanacak. Toplantı sonrası saat 14.00'de faiz kararın açıklanması bekleniyor. Karar kurdaki yükseliş nedeniyle merakla beklenirken Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu, son 3 toplantıda politika faizlerini 8,25'te sabit tutmuştu.

MERKEZ BANKASI FAİZLERİ YÜKSELTECEK Mİ, DÜŞÜRECEK Mİ?

Merkez Bankasının son 3 toplantının aksine bu kez faizleri yükseltmesi bekleniyor. Faizlerin düşürülmesi beklenmezken, faizlerin dördüncü kez 8.25'te sabit tutulması da bir seçenek olarak masada duruyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Merkez Bankasının faiz kararını 24 Eylül Perşembe günü saat 14.00 itibarıyla açıklaması bekleniyor. Daha sonra toplantıya ilişkin yazılı bir açıklama yapılacak.

Merkez Bankası faizleri üçüncü kez sabit tuttu