Merkez bankası kararı sonrası altında son durum ne? Gram, Çeyrek ne kadar? Dolar, Euro kaç TL? 26 Ekim Perşembe güncel altın fiyatları Merkez bankası bu gün faiz oranlarını 500 baz puan artışla yüzde 30'dan yüzde 35' çıkarmasından sonra piyasalarda hareketlilik yaşanmaya başlandı. özellikle altında hareketlik arttı. İşte merkez bankası faiz kararı sonrası altında son durum ne? Gram, Çeyrek ne kadar?