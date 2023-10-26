Merkez bankası kararı sonrası altında son durum ne? Gram, Çeyrek ne kadar? Dolar, Euro kaç TL? 26 Ekim Perşembe güncel altın fiyatları

Merkez bankası bu gün faiz oranlarını 500 baz puan artışla yüzde 30'dan yüzde 35' çıkarmasından sonra piyasalarda hareketlilik yaşanmaya başlandı. özellikle altında hareketlik arttı. İşte merkez bankası faiz kararı sonrası altında son durum ne? Gram, Çeyrek ne kadar?

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Merkez bankası kararı sonrası altında son durum ne? Gram, Çeyrek ne kadar? Dolar, Euro kaç TL? 26 Ekim Perşembe güncel altın fiyatları 1

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkardı. Bu karar sonrası altında son durum şu şekilde oldu.

GRAM ALTIN: ALIŞ(TL) 1.796,96 SATIŞ(TL) 1.797,25

ÇEYREK ALTIN: ALIŞ(TL) 2.980,00 SATIŞ(TL) 3.010,00

YARIM ALTIN: ALIŞ(TL) 5.977,00 SATIŞ(TL) 6.020,00

DİĞER ALTIN FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE!

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