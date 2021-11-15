Merkez Bankasının düzenli olarak gerçekleştirdiği Para Politikaları Kurulu toplantısı sonrası faiz kararı açıklanıyor. Piyasaların seyrine yön veren, döviz ve altın fiyatlarında değişime neden olan faiz kararının ne olacağı vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Bu kapsamda vatandaşlar da internet arama motorlarında Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı toplantısı ne zaman 2021? Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz indirilecek mi? sorularına yanıt aranıyor.

MERKEZ BANKASI KASIM AYI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN 2021? FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankasının faiz kararını açıklayacağı Kasım ayı faiz kararı toplantısı 18 Kasım 2021 Perşembe günü yapılacak. Saat 14.00'de ise faiz kararı açıklanacak. Para Politikaları Kurulu toplantısı özeti ise 25 Kasım Perşembe günü yayımlanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRECEK Mİ? FAİZ İNDİRİLECEK Mİ?

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu'nun Kasım ayı toplantısında faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan indirilerek yüzde 15'e çekileceğini tahmin ediyor.

Merkez Bankası Eylül ayında faizleri yüzde 19'dan 18'e, Ekim ayında ise yüzde 18'den 16'ya düşürmüştür. Merkez Bankasının yıl sonuna kadar faiz indirime yapmaya devam etmesi bekleniyor.