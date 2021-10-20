Türkiye'de her ay Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu ekonomik gelişmeler üzerinden yaptığı değerlendirme ile faiz kararını yaptığı açıklama ile duyuruyor. Geçtiğimiz toplantıda Merkez Bankası 100 baz puan indirimi yapmış ve bu durumun ardından döviz kurlarında yükseliş yaşanmıştı. Bu kapsamda toplantı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Merkez Bankası ne zaman toplanacak Ekim 2021? Faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz artıracak mı? sorularına yanıt arıyorlar.

MERKEZ BANKASI NE ZAMAN TOPLANACAK EKİM 2021?FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Ekim ayı Para Politikaları Kurulu Toplantısı 23 Ekim 2021 Perşembe günü yapılacak. Saat 10.00'de başlayan toplantı sonrası saat 14.00'de piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRACAK MI?

Merkez Bankası geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Para Politikaları Kurulu Toplantısında yüzde 19 olan politka faizini 100 baz puan düşürmüştü. Faizler yüzde 18'e indirilmişti.

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin 17 kurumla gerçekleştirdiği ankette genel beklenti politika faizinin yüzde 17,50 seviyesine indirilmesi yönünde oluştu.

17 kurum arasında 3 kurum politika faizinin 1 puan düşürüleceğini tahmin ederken, 4 kurum ise faizin sabit tutulacağını öngördü.

Katılımcılar bir sonraki TCMB hamlesinin ne yönde ve ne zaman geleceğine ilişkin soruya Kasım ayında indirimlerin devam edeceği yönünde yanıt verdi.

Ankette yıl sonuna ilişkin faiz beklentileri de derlendi. Buna göre yıl sonuna ilişkin genel beklenti faizin yüzde 16,50'ye indirileceği yönünde oldu.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre 6 ekonomist politika faizinin yüzde 18'de sabit bırakılmasını beklerken, 8 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan ve 11 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Eylül ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 100 baz puan azalarak yüzde 17 oldu.