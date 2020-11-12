Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Murat Uysal'ın Merkez Bankası başkanlığı görevinden alınması ve yerine atanan Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplantısına kadar mevcut durumun gözden geçirileceğini ve gelişmelerin yakın takip edileceğini söyledi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısından ekonomiye ilişkin olarak," Faizlerin en azından enflasyon seviyesinde tutulma mecburiyeti bu konuda verdiğimiz mücadeleyi zora sokuyor. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Bunu başaracağız ve inşallah buradaki engeli aşarak enflasyonu daha da aşağıya çekeceğiz. Bunun için en kısa sürede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte, ardından kademeli olarak orta vadeli hedeflerimize doğru indirmekte kararlıyız. Vatandaşımızın satın alma gücünü korumamız, gelir dağılımını daha da iyileştirmemiz, yatırımların cazibesini arttırmamız buna bağlıdır. Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları belirlemek ve hayata geçirmek, dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de Merkez Bankasının görevidir. Bakanımızın ve Merkez Bankamızın yeni başkanının enflasyon hedeflemesini ve para politikası araçlarını temel yaklaşımlarımıza uygun şekilde şeffaf, öngörülebilir, istikrarlı bir seviyeye en kısa sürede getireceklerine inanıyorum" ifadelerini kullanmasının ardından gözler Merkez Bankasının faiz kararına çevrildi. Bu kapsamda Merkez Bankası ne zaman toplanıyor, faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası faiz artıracak mı, faiz artırırsa ne olur? sorularının yanıtları merak ediliyor.

MERKEZ BANKASI NE ZAMAN TOPLANIYOR, FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısı 19 Kasım günü gerçekleştirilecek. Faiz kararı aynı gün içinde saat 14.00'da yapılan açıklama ile kamuoyuna duyurulacak. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, göreve geldiğinde ilk yaptığı açıklamada," Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir.

19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRACAK MI?

Analistler Merkez Bankasının faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Faizin ne kadar arttırılacağı ise merak konusu. Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habera göre Capital Economics'ten kıdemli ekonomist Jason Tuvey, "Baskı kesinlikle daha da yoğunlaştı" diyerek Ağbal'ın 19 Kasım'da en az 400 baz puanlık faiz artışı yapması gerektiğini belirtiyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRIRSA NE OLUR?

Merkez Bankasının piyasaların beklediği oranda faiz artırması durumunda döviz fiyatlarında düşüşler gözlenebilir. Öte yandan bu durum yatırımcıların ekonomiye olan güvenini artırır. Türk lirasına olan güven artar. Bu durum enflasyonun düşmesini de sağlar.

Ayrıca yüksek faiz artışı yapılsa dahi uzun vadede TL'nin istikrara kavuşması için Türkiye'nin yapısal sorunlarını çözecek adımların atılması gerekiyor.

FAİZDE SON DURUM

Eski dönem Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal önderliğinde son yapılan toplantıda politika faizlerinin 10,25'te sabit tutulmasına karar verilmişti.