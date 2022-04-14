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Merkez Bankası, Nisan ayı faiz kararını bugün açıklayacak! İşte alınacak karar...

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu, Nisan ayı bir haftalık repo faiz oranını bugün gerçekleştirilecek toplantı sonrası açıklayacak. Faizlerin yüzde 14 düzeyinde sabit bırakılması bekleniyor.

Yurt içi piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplantısı Başkan Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılacak. Saat 14.00'da yapılacak olan yazılı açıklamayla merakla beklenen faiz kararı açıklanacak. 

PİYASA NE DÜŞÜNÜYOR?

AA Finans'ın  PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine katılan 18 katılımcının hepsi faizlerin yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor. 

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

Merkez Bankası, Nisan ayı faiz kararını bugün açıklayacak! İşte alınacak karar...

3 TOPLANTIDA FAİZLER SABİT BIRAKILDI

Öte yandan Merkez Bankası, Ocak, Şubat ve Mart aylarında politika faizini yüzde 14'de sabit bırakmıştı.

Merkez Bankası, Nisan ayı faiz kararını bugün açıklayacak! İşte alınacak karar...

MERKEZ BANKASININ FAİZ KARARLARI

21 Ocak: Yüzde 17 (Sabit tutuldu)

18 Şubat: Yüzde 17 (Sabit tutuldu)

18 Mart: Yüzde 19 (200 baz puan artırıldı)

15 Nisan: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)

6 Mayıs: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)

17 Haziran: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)

14 Temmuz:  Yüzde 19 (Sabit tutuldu)

12 Ağustos: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)

23 Eylül: Yüzde 18 (100 baz puan indirim)

21 Ekim: Yüzde 16 (200 baz puan indirim)

18 Kasım: Yüzde 15 (100 baz puan indirim)

16 Aralık: Yüzde 14 (100 baz puan indirim)

20 Ocak 2022: Yüzde 14 (Sabit tutuldu) 

17 Şubat 2022: Yüzde 14 (Sabit tutuldu) 

17 Mart 2022 : Yüzde 14 (Sabit tutuldu) 

Tayfun Altuntaş
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