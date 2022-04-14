Merkez Bankası, Nisan ayı faiz kararını bugün açıklayacak! İşte alınacak karar...

Esprisine gülünmeyen adam Hasan Mezarcı, yine güldürmedi! "Su içmenin orucu bozacağına dair dînî ahkamı iptal ettim"

Bakan Soylu, sınır dışı eden ve ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı! Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi

Meteoroloji güzel haberleri verdi, o illeri ise uyardı: Yurt genelinde az bulutlu ve açık hava, 7 ilde yağış etkili olacak