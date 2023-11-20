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Merkez bankası toplanıyor, Tüm gözler Merkez Bankasının faiz kararına çevrildi, TCMB'den beklenen faiz tahmini açıklandı!
Seçimlerden sonra hükümetin ekonomi ile ilgili özellikle faiz konusunda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası indirimin tam aksine sürekli faiz artırımına geçmişti. Bu doğrultuda tüm gözler Merkez bankasının Perşembe günü yapacağı toplantıya çevrilerek TCMB'den beklenen faiz tahmini açıklandı!
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