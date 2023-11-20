Merkez bankası toplanıyor, Tüm gözler Merkez Bankasının faiz kararına çevrildi, TCMB'den beklenen faiz tahmini açıklandı!

Seçimlerden sonra hükümetin ekonomi ile ilgili özellikle faiz konusunda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası indirimin tam aksine sürekli faiz artırımına geçmişti. Bu doğrultuda tüm gözler Merkez bankasının Perşembe günü yapacağı toplantıya çevrilerek TCMB'den beklenen faiz tahmini açıklandı!

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Merkez bankası toplanıyor, Tüm gözler Merkez Bankasının faiz kararına çevrildi, TCMB'den beklenen faiz tahmini açıklandı! 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında perşembe günü toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde yüzde 35'e yükseltilmişti.

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