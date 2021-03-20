Merkez Bankası'nda görev değişikliği! Naci Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi

Gece saatlerinde yayınlanan Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kararla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın görevine son verildi ve yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi.

Buna göre, Ağbal, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'inci maddesi kapsamında görevden alındı. Ağbal'ın yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi.

21 AY İÇERİSİNDE ÜÇÜNCÜ KEZ DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Böylece 21 ay içerisinde üçüncü kez Merkez Bankası başkanı değiştirilmiş oldu. Ağbal, Kasım 2020'de, Temmuz 2019'da göreve getirilen Murat Uysal'ın yerine Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı. Ağbal'ın atanmasından iki gün sonra da Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etti.

Ağbal, dört ayı biraz aşan görev süresiyle Türkiye tarihinde en kısa Merkez Bankası Başkanlığı yapan isimler arasında yer aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarları tarafından atanan beşinci ve en kısa görevde kalan TCMB Başkanı oldu.

NACİ AĞBAL TWİTTERDAN PAYLAŞTI

Naci Ağbal ise konuya ilişkin twitterdan açıklamada bulundu. Ağbal yaptığı açıklamada ''Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin.'' dedi.

Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin. — Naci AĞBAL (@naci_agbal) March 20, 2021

(AA)