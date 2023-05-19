Merkez Bankası'ndan müjdeyi duyurdu! Artık hiçbir sınırlama uygulanmayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartından nakit avans ve kredili mevduat hesabı kullanımında hiçbir sınır uygulanmayacağını açıkladı.

Bankalara talimat gönderen Merkez Bankası, nakit avans ve kredili mevduat hesabı düzenlemeleri konusuna açıklık getirdi.

Talimatta, kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağı bildirildi.

Menkul Kıymet Tesisine İlişkin Uygulama Talimatın da, nakit avans, kredili mevduat hesabı kredileri ve kuyum harcamalarının makroihtiyati tedbir uygulamalarından muaf olacağı belirtildi.

Haberin Devamı

Bankalara gönderilen talimatta, "Başkanlık makamı talimatı kapsamında, bireysel kredi kartları vasıtasıyla yapılan kuyum harcamaları ve nakit çekimlerinin kredi türüne göre menkul kıymet tesisinden hariç tutulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi muafiyeti

Ayrıca, tarım, esnaf, konut, KOBİ, ihracat ve yatırım kredileri ile mali kuruluşlara verilen krediler ile birlikte kurumsal kredi kartları, tüketicilere verilen kredili mevduat hesabı kredilerine, kredi büyümesine göre menkul tesisi muafiyeti sağlandı.

Haberin Devamı

Merkez Bankası daha önce kredi kartı ve kredili mevduat hesabı kullanımlarında belirli miktarda menkul kıymet tesisi uygulamalarına yönelik düzenlemeye gitmiş ancak bazı bankalar bu düzenlemeye uymamış, bunun yerine kredi kartı kullanımlarında sert uygulamalar yapmıştı.