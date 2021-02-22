Merkez Bankasının döviz rezervi ne kadar 2021 ? Dolar rezervi ne kadar ?

Muhalefetin Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinden 128 milyar doların harcandığını ve bu paranın akıbetinin bilinmediği iddiaları üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresinde açıklamalarda bulundu.

MERKEZ BANKASININ DÖVİZ REZERVİ NE KADAR 2021? DOLAR REZERVİ NE KADAR ?

Merkez Bankasının döviz rezervleri banka tarafından 4 Şubat 2021 tarihinde açıklanan Haftalık Para ve Banka İstatistikleri verilerine göre bir önceki haftaya göre 2 milyar 207 milyon dolar arttı. Böylece söz konusu rezervler 93 milyar 329 milyon dolardan 95 milyar 536 milyon dolara yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan döviz rezervlerinin son durumuna ilişkin olarak, "Göreve geldiğimizde 27,5 milyar dolar döviz rezervi vardı Merkez Bankası'nın. Şimdi 95 milyar dolar döviz rezervimiz var." bilgisini verdi.