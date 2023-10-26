Merkez Bankasının faiz artırmasından sonra Kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde üst limitler arttı, İşte yeni faiz oranları

TİCARİ KREDİ FAİZLERİ ARTIRILDI

Ticari kredi faizlerinde de üst limit, 1,8’lik kat sayıya göre yüzde 69,3'ten yüzde 83’e yükseldi. İhracat ve yatırım kredileri için de sınır yıllık oran olarak yüzde 53,9'dan yüzde 64,5'e yükseldi. 70 bin TL üzeri ihtiyaç kredilerinde de faiz üst sınırı yüzde 77'den yüzde 92,2'ye yükseldi.