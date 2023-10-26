KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Merkez Bankasının faiz artırmasından sonra Kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde üst limitler arttı, İşte yeni faiz oranları
Merkez bankasının bu gün faiz oranlarını 500 baz puan artışla Yüzde 30 dan, yüzde 35 puana yükseltmesinden sonra, bankalar kredi kart ve ticari kredi faizlerinde üst limitleri artırarak yeni düzenlemeye gidildi. İşte artırılan faiz oranları şu şekilde oldu.
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