Merkez Bankasının faiz artırmasından sonra Kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde üst limitler arttı, İşte yeni faiz oranları

Merkez bankasının bu gün faiz oranlarını 500 baz puan artışla Yüzde 30 dan, yüzde 35 puana yükseltmesinden sonra, bankalar kredi kart ve ticari kredi faizlerinde üst limitleri artırarak yeni düzenlemeye gidildi. İşte artırılan faiz oranları şu şekilde oldu.

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Merkez Bankasının faiz artırmasından sonra Kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde üst limitler arttı, İşte yeni faiz oranları 1

KREDİ KART FAİZ ORANLARI ARTIRILDI

Merkez Bankası’nın (TCMB) 500 baz puanlık artışla politika faizini yüzde 35'e yükseltmesi sonrasında kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde de üst limitler arttı.

Referans faiz oranı aylıkta yüzde 3,16’ya (yıllık bileşik yüzde 46,1) yükselirken kredi kartı gecikme faizi de aylıkta yüzde 3,71'e (yıllık bileşik yüzde 55,9) yükseldi.

Nakit çekimde de faiz aylıkta yüzde 4,02'den yüzde 4,47'ye (yıllıkta yüzde 70,3) yükseldi. Kart üye işyeri komisyonu da aylık yüzde 3,16’dan yüzde 3,61’e (yıllık bileşik yüzde 54) yükseldi.

Merkez Bankasının faiz artırmasından sonra Kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde üst limitler arttı, İşte yeni faiz oranları 2

TİCARİ KREDİ FAİZLERİ ARTIRILDI

Ticari kredi faizlerinde de üst limit, 1,8’lik kat sayıya göre yüzde 69,3'ten yüzde 83’e yükseldi. İhracat ve yatırım kredileri için de sınır yıllık oran olarak yüzde 53,9'dan yüzde 64,5'e yükseldi. 70 bin TL üzeri ihtiyaç kredilerinde de faiz üst sınırı yüzde 77'den yüzde 92,2'ye yükseldi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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