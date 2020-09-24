Borsa İstanbul'da açılıştan itibaren sakin seyreden BIST 100 endeksi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından banka hisseleri öncülüğünde yükselirken, dolar/TL ise yüzde 1 azalışla 7,6280'e geriledi.

TCMB'nin piyasa beklentilerinin aksine politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10,25'e çıkarmasının ardından banka hisseleri öncülüğünde yükselişi ivme kazanan BIST 100 endeksi, 1.117 puanı gördü. Endeks saat 14.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 1.114 seviyesinde bulunuyor.

Endeksin yükselişinde lokomotif görevi gören bankacılık endeksinin getirisi ise yüzde 3'ü aştı. Büyük banka pay piyasaları arasında en fazla kazandıranlar, yüzde 4 ile Yapı Kredi ve Garanti BBVA oldu.

TCMB'nin kararı sonrası gerileyen dolar/TL ise, 7,5566'ya kadar indi. Bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi eden dolar/TL, şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 7,6120 seviyesinde bulunuyor. Avro/TL de yüzde 1,4 düşüşle 8,8590'a geriledi.

Analistler, TCMB'nin faiz kararına ilişkin beklentilerin genellikle sabit bırakılacağı yönünde olduğunu, faiz artırımı bekleyenlerin ise 150 baz puana kadar bir artış olabileceğini tahmin ettiklerini anımsattı.

Piyasa beklentisinin aksine politika faizlerinde yapılan 200 baz puanlık artışı, TCMB'nin salgın sonrası tekrar fiyat istikrarı ve enflasyonu ön plana aldığının bir göstergesi olduğunu kaydeden analistler, piyasalardaki pozitif seyrin sürebileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 1.110 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda sonraki hedeflerin 1.120 ve 1.155 seviyeleri olacağını bildirdi.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI ÖNCESİ DÖVİZ KURU

Dün 7,65 seviyelerini aşarak rekor kıran dolar kuru yeni güne 7,70 TL seviyelerindeki rekoru ile başladı. Avro kuru ise 9 TL'nin altında seyrediyor. Dolar ve avro kurundaki son durumu Merkez Bankasının bugün açıklayacağı faiz kararı etkileyecek. Küresel piyasalar ise güne karışık bir seyir izleyerek başladı.

Dün, dünya genelinde açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ekonomideki toparlanmanın ivme kaybettiğine işaret ederken, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları da tedbirleri tekrar gündeme getirdi.

Bu gelişmeler ve ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceği endişeleri piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Dolardaki değerlenmeye bağlı olarak altın ve gümüş başta olmak üzere değerli metal fiyatları düşüşünü sürdürürken, petrol fiyatları ise dar bant içinde dalgalı bir seyir izliyor

Yurt içinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz konusunda gerçekleştirdiği diplomasi ile alıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 artışla 1.102,65 puandan tamamladı. Dün 7,7041'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,7010 seviyesinde işlem görüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ardından dün de Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.