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  3. Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından altın düşüşe geçti! Yatırımcıların vay haline!

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından altın düşüşe geçti! Yatırımcıların vay haline!

Merkez Bankası'nın yüzde 16 olan faiz oranını yüzde 15'e indirmesinin ardından gram altın 14:37 saati itibarıyla 643 TL olurken, sabah saatlerinde görülen 653 TL'nin altına düştü.

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından altın düşüşe geçti! Yatırımcıların vay haline!

Merkez Bankasının kasım ayı Para Politikaları Kurulu Toplantısı sonrası heyecanla beklenen faiz kararı açıklandı. Kararda yüzde 16 olan faiz oranı yüzde 15'e düşürüldü. Bunun hemen ardından piyasada kurların yükselişe geçmesi beklenirken altındaki sabaha oranla düşüş, yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı.

Kur saat 14.46 itibarıyla 650 TL'ye yükselerek, beklenen tırmanmayı gerçekleştiriyor gibi.

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından altın düşüşe geçti! Yatırımcıların vay haline!

     ALIŞ  SATIŞ
Gram Altın647,17647,27
Çeyrek Altın1.025,001.060,00
Yarım Altın2.046,002.119,00
Cumhuriyet Altını   4.101,004.229,00
Reşat Altın  4.133,474.261,95
Altın (ONS) 1.862,811.863,27

22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ? 

22 ayar bilezik alış fiyatı: 578,89 TL

22 ayar bilezik satış fiyatı: 592,29 TL

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından altın düşüşe geçti! Yatırımcıların vay haline!

22 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ? 

22 ayar altın alış fiyatı: 581,07 TL

22 ayar altın satış fiyatı: 603,54 TL

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından altın düşüşe geçti! Yatırımcıların vay haline!

18 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR?

18 ayar altın alış fiyatı: 473,03 TL 

18 ayar altın satış fiyatı: 473,10 TL

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından altın düşüşe geçti! Yatırımcıların vay haline!

14 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR?

14 ayar altın alış fiyatı: 355,20 TL

14 ayar altın satış fiyatı: 423,09 TL

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından altın düşüşe geçti! Yatırımcıların vay haline!

KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 BUGÜN NE  KADAR?

Kapalı çarşı ziynet 2,5 alış fiyatı : 10 bin 304,56 TL​​​​​​​

Kapalı çarşı ziynet 2,5 satış fiyatı : 10 bin 511,23TL

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından altın düşüşe geçti! Yatırımcıların vay haline!

KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ  BUGÜN NE KADAR?

Kapalı çarşı ziynet 5'i alış fiyatı: 20 bin 824,48 TL

Kapalı çarşı ziynet 5'i satış fiyatı: 21 bin 315,95 TL 

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.​​​​​​​

Altın fiyatlarını takip etmek için tıklayınız.

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