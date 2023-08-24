Merkez bankasının şok faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve Altın tepetaklak

Merkez bankasının 7.5 baz puanlık şok faiz artışı sonrası piyasalar oldukça çok sert tepkide bulunarak Dolar Euro ve Altın tepetaklak aşağı inerek hızla değer kaybetmeye başladı.

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Merkez bankasının şok faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve Altın tepetaklak

Son dakika haberi...Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı Ağustos 2023 için açıklandı. Beklentiler bu ay 250 baz puanlık artış yönündeydi. Ancak banka kademeli artışa son vererek piyasanın beklentisinin 3 katı oranında faiz artırımına gitti. Böylede politika faizi 750 baz puanlık artış ile yüzde 25 seviyesine yükseltildi.
Merkez Bankası faiz kararı belli oldu Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Bu gelişme sonrası dolar/TL kuru sert bir şekilde geriledi. Sabah saatlerinde 27.27 seviyesine kadar yükselen kur kararın ardından yüzde 5.41 kayıp vererek 25,7270 seviyesine kadar düştü. Euro/TL kuru da aynı dakikalarda yüzde 5.22’lik azalışla 27,9843 TL'den işlem gördüyor

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Dolardaki sert harekete rağmen, ons altın 1920 dolar ile son 5 haftanın en yüksek seviyelerinde hareket etmesi, yurt içinde gram altın fiyatı üzerinde önemli bir etkiye sebep olmadı. Şu sıralar Gram Altın ALIŞ(TL) 1.583,48 SATIŞ(TL) 1.583,74 işlem görüyor.

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