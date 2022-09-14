Merkez Hakem Kurulu açıkladı! Süper Lig'de 7.hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 7.haftada oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
16 Eylül Cuma:
20.00 Galatasaray-Arabam.com Konyaspor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Atakaş Hatayspor - Yukatel Kayserispor: Çağdaş Altay
17 Eylül Cumartesi:
17.00 HangiKredi Ümraniyespor -Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Adana Demirspor: Ali Palabıyık
20.00 İstanbulspor - Beşiktaş: Zorbay Küçük
18 Eylül Pazar:
17.00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Mete Kalkavan
17.00 Medipol Başakşehir - VavaCars Fatih Karagümrük: Bahattin Şimşek
20.00 MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor: Sarper Barış Saka
20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Hüseyin Göçek