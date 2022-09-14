Merkez Hakem Kurulu açıkladı! Süper Lig'de 7.hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 7.haftasında oynanacak olan maçları yönetecek hakemler Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlendi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Merkez Hakem Kurulu açıkladı! Süper Lig'de 7.hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 7.haftada oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

Merkez Hakem Kurulu açıkladı! Süper Lig'de 7.hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

16 Eylül Cuma:

20.00 Galatasaray-Arabam.com Konyaspor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Atakaş Hatayspor - Yukatel Kayserispor: Çağdaş Altay

17 Eylül Cumartesi:

17.00 HangiKredi Ümraniyespor -Kasımpaşa: Suat Arslanboğa

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Adana Demirspor: Ali Palabıyık

20.00 İstanbulspor - Beşiktaş: Zorbay Küçük

18 Eylül Pazar:

17.00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Mete Kalkavan

17.00 Medipol Başakşehir - VavaCars Fatih Karagümrük: Bahattin Şimşek

20.00 MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor: Sarper Barış Saka

20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Hüseyin Göçek

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