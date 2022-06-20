Merkezi yönetim brüt borç stoku açıklandı! 3 trilyon 363,6 milyar lira oldu!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşlar tarafından merakla beklenen, 31 Mayıs itibarıyla gerçekleşen merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, mayıs sonu itibarıyla 3 trilyon 363,6 milyar lira oldu.

2 TRİLYON 276,3 MİLYAR DÖVİZ CİNSİ BORÇLARDAN OLUŞTU

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, borç stokunun 1 trilyon 87,3 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 2 trilyon 276,3 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.