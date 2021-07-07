Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararında, Erzurum İl Emniyet Müdürü MEhmet Aslan'ın görev değişikliğine gidilerek Mersin İl Emniyet Müdürü görevine getirildi. Bunun üzerine vatandaşlar tarafından Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan kimdir? Nereli? Kaç yaşında? soruları da merak konusu oldu. İşte detaylar...

MERSİN İL EMNİYET MÜDÜRÜ MEHMET ASLAN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Baş Müfettişi olan Mehmet Aslan 8 Ocak 204 tarihinde Aksaray İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Cumhurbaşkanlığı onaylı atama kararı ile 7 Temmuz 2021 tarihinde Bolu İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Mehmet Aslan'ın kişisel hayatına dair veri bulunmamaktadır.

Araştırmalarımız devam etmekte olup, Aslan'ın hayatına ilişkin bilgiler edinildiğinde haberimiz güncellenecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.