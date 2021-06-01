Mersin merkezli organize suç örgütü operasyonu: 79 şüpheli

Mersin merkezli yapılan suç örgütü operasyonu kapsamında dolandırıcılık suçundan 79 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "çok sayıda ilde faaliyet yürüten suç örgütü şüphelilerinin, paravan şirketlerle Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) ve İŞKUR'dan usulsüz şekilde yardım ödemeleri aldıkları tespit edildi."

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başlatılan çalışmada zanlıların, şirketler üzerinden "naylon fatura" kestikleri belirlendi. Ayrıca vergi indiriminden yararlanarak emeklilik isteyenlere sahte engelli sağlık raporu düzenledikleri ortaya çıktı.

Yürütülen çalışmada suç örgütünün Vergi Dairesi Başkanlığı, SGK ve İŞKUR gibi kurumları 2020 yılında 21 milyon 554 bin 223 lira zarara uğrattığı, geçmiş yıllarda dahil edildiğinde total zararın 150 milyon lirayı bulduğu görüldü.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, aralarında kamu ve banka çalışanlarının da olduğu 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, Mersin, Adana, Antalya, Aksaray, Diyarbakır, İstanbul, Hatay, Bursa, Kayseri, Muğla, İzmir, Malatya, Eskişehir ve Van'da düzenlediği eş zamanlı operasyonla şüphelilerden 79'unu gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan kişiler savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, diğer grubun işlemleri hala devam ediyor.

Diğer taraftan adres bilgilerine ulaşılamayan 31 kişi hakkında arama kararı mevcuttur.