Son dakika | Yunanistan'da 4.3 büyüklüğünde deprem!Bakan Koca: Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmayı sürdüreceğizHaluk Levent yardım başvurusu açıklaması | Haluk Levent Twitter paylaşımı | Ahbap Platformu müzisyenlere fatura desteği başvuru linkiSüper Loto çekiliş sonucu sorgulama 1 Haziran 2021 SalıÜnlü şarkıcı Haluk Levent'ten müzisyenlere çağrı!Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? | Survivor kim elendi? 1 Haziran 2021 SalıKütahya Şeker halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Kütahya Şeker halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir?Fadime isminin anlamı nedir, Fadime ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Delice isminin anlamı nedir, Delice ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Mersin merkezli organize suç örgütü operasyonu: 79 şüpheli
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Mersin merkezli organize suç örgütü operasyonu: 79 şüpheli

Mersin merkezli organize suç örgütü operasyonu: 79 şüpheli

Mersin merkezli 14 ilde yapılan operasyon kapsamında dolandırıcılık suçundan 79 kişi gözaltına alındı.Bir kısmının serbest bırakıldığı diğer bir kısmının ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Adresi henüz tespit edilemeyen 31 zanlı hakkında da arama kararı mevcuttur.

Mersin merkezli organize suç örgütü operasyonu: 79 şüpheli

Mersin merkezli yapılan suç örgütü operasyonu kapsamında dolandırıcılık suçundan 79 şüpheli gözaltına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "çok sayıda ilde faaliyet yürüten suç örgütü şüphelilerinin, paravan şirketlerle Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) ve İŞKUR'dan usulsüz şekilde yardım ödemeleri aldıkları tespit edildi."

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başlatılan çalışmada zanlıların, şirketler üzerinden "naylon fatura" kestikleri belirlendi. Ayrıca vergi indiriminden yararlanarak emeklilik isteyenlere sahte engelli sağlık raporu düzenledikleri ortaya çıktı.  

Yürütülen çalışmada suç örgütünün Vergi Dairesi Başkanlığı, SGK ve İŞKUR gibi kurumları 2020 yılında 21 milyon 554 bin 223 lira zarara uğrattığı, geçmiş yıllarda dahil edildiğinde total zararın 150 milyon lirayı bulduğu görüldü. 

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, aralarında kamu ve banka çalışanlarının da olduğu 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, Mersin, Adana, Antalya, Aksaray, Diyarbakır, İstanbul, Hatay, Bursa, Kayseri, Muğla, İzmir, Malatya, Eskişehir ve Van'da düzenlediği eş zamanlı operasyonla şüphelilerden 79'unu gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan kişiler  savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, diğer grubun işlemleri hala devam ediyor. 

Diğer taraftan adres bilgilerine ulaşılamayan 31 kişi hakkında arama kararı mevcuttur. 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT