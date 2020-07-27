Valiliği'nden Mut ilçesindeki kaza ile ilgili açıklama!

Mersin Valiliği, Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi olayına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada ''Mut ilçesi Sertavul mevkiinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış olup; ilk belirlemelere göre 2 otobüs şoförü ile 4 askerimiz şehit oldu. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza mahallinde çalışmalar devam etmektedir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz'' ifadelerine yer verildi.

VALİ SU: 10 YARALININ DURUMLARI AĞIR

Mersin Valisi Ali İhsan Su, yaralıları tedavi gördükleri Mut Devlet Hastanesinde ziyaret etti. Yaralıların son durumu hakkında konuşan Su,"Asker taşıyan sivil bir otobüs. Muhtemelen fren boşalması gibi görünüyor ama tahkikat devam ediyor. 10 yaralının durumları ağır, tedavileri devam ediyor." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

KKTC'ye sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için yola çıkan ve sürücüsünün adının öğrenilemediği 45 KA 4777 plakalı otobüs, Mut-Karaman kara yolu Zeytinalanı mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazanın haber verilmesinin ardından kazanın yaşandığı yere çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kazada İHA'nın haberine göre 5 asker şehit oldu, 10'u ağır 27 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.