Murat Kazancıoğlu'nun teknesinde görüntülenen Yağmur Tanrısevsin' den aşk açıklamasıSevilen uygulama Telegram güncellendi!Murat Kazancıoğlu kimdir? Yağmur Tanrısevsin' yeni sevgilisi Murat Kazancıoğlu ne iş yapıyor?Uğur Akkuş'tan Kerimcan Durmaz'a tepki: 'Sen kimsin?'Bu bilgileri daha önce duymuşmuydunuz ?TFF 1. Lig Play-Off finalinin hakemi belli oldu!TV8 yayın akışı | 28 Temmuz yayın akışında neler var? Masterchef 2020 saat kaçta?TV8 yayın akışı | 27 Temmuz yayın akışında neler var? Masterchef yeni bölüm saat kaçta?Valiliği'nden Mut ilçesindeki kaza ile ilgili açıklama!Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'ndan 60 firmaya para cezası!
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Valiliği'nden Mut ilçesindeki kaza ile ilgili açıklama!

Valiliği'nden Mut ilçesindeki kaza ile ilgili açıklama!

Mersin Valiliği bugün Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2'si otobüs şoförü, 4 asker'ü asker toplam 6 kişinin şehit, 10 yaralının durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Valiliği'nden Mut ilçesindeki kaza ile ilgili açıklama!

Mersin Valiliği, Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi olayına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada ''Mut ilçesi Sertavul mevkiinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış olup; ilk belirlemelere göre 2 otobüs şoförü ile 4 askerimiz şehit oldu. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza mahallinde çalışmalar devam etmektedir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz'' ifadelerine yer verildi.

Valiliği'nden Mut ilçesindeki kaza ile ilgili açıklama!

VALİ SU: 10 YARALININ DURUMLARI AĞIR

Mersin Valisi Ali İhsan Su, yaralıları tedavi gördükleri Mut Devlet Hastanesinde ziyaret etti. Yaralıların son durumu hakkında konuşan Su,"Asker taşıyan sivil bir otobüs. Muhtemelen fren boşalması gibi görünüyor ama tahkikat devam ediyor. 10 yaralının durumları ağır, tedavileri devam ediyor." diye konuştu.

Valiliği'nden Mut ilçesindeki kaza ile ilgili açıklama!

NE OLMUŞTU?

KKTC'ye sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için yola çıkan ve sürücüsünün adının öğrenilemediği  45 KA 4777 plakalı otobüs, Mut-Karaman kara yolu Zeytinalanı mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazanın haber verilmesinin ardından kazanın yaşandığı yere çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kazada  İHA'nın haberine göre 5 asker şehit oldu, 10'u ağır 27 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Okan Gül
Video Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT